Miramichi: le Carrefour Beausoleil poursuit une firme de Moncton

Le Carrefour communautaire Beausoleil, à Miramichi, et son directeur général, Marc Allain, intentent une poursuite contre le Groupe Conseil Montana, une firme en gestion de ressources humaines basée à Moncton. On reproche notamment à l’entreprise d’avoir manqué de diligence et d’avoir contribué à une détérioration des relations entre le volet scolaire et la facette communautaire de l’organisme.

L’Acadie Nouvelle a pu consulter l’avis de poursuite déposé à la Cour du Banc de la Reine de Miramichi le 25 février. L’action en justice concerne une affaire qui remonte à septembre 2020, alors que la direction de l’école Carrefour Beausoleil a fait part de certaines doléances en lien avec le stationnement, l’accès à l’édifice les soirs et les fins de semaine et le manque de convivialité entre l’école et le Carrefour communautaire Beausoleil (CCB).

Bien qu’ils partagent un même édifice, le CCB et l’école Carrefour Beausoleil sont deux entités distinctes. Le premier regroupe plusieurs organismes francophones et on y organise des activités. Le second assure la scolarisation des enfants en français à Miramichi. Dans l’entente de gestion conclue entre le gouvernement provincial et le CCB en 1999, l’organisme a la responsabilité de gérer l’édifice et il peut conserver les revenus provenant de location des espaces et d’autres projets. L’entente peut être modifiée à condition que chaque partie y consente par écrit.

Après avoir pris connaissance des doléances, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick a donc retenu les services de Montana pour évaluer la situation décrite par la direction de l’école.

À la fin septembre 2020, les consultants ont proposé de mener une étude en deux étapes, soit une enquête sur des cas allégués de harcèlement et une étude sur le climat de travail et des éléments structuraux. Fredericton a éventuellement mandaté les consultants de procéder de la façon recommandée. Les deux rapports ont été présentés en février et en mars 2021.

Le premier rapport, présenté en février 2021, contenait treize incidents de harcèlement allégué qu’aurait commis Marc Allain, mais après une analyse, le conseil d’administration du CCB a décidé de se ranger derrière son directeur général et a rejeté de façon catégorique le résultat du rapport. Il propose aussi une médiation avec une tierce partie neutre afin d’assurer une relation viable entre le CCB et l’école.

«On ne peut entrer en profondeur dans les allégations, mais on peut dire que plusieurs d’entre elles remontent à il y a trois à cinq années et impliquent des gens qui ne sont pas signataires d’une plainte officielle. Elles sont basées sur des faits qui n’ont pas été vérifiés efficacement et qui relatent souvent des incidents mineurs qui auraient pu se régler facilement. Aucun de ces incidents n’ont été rapportés au directeur général ni au président avant la réception du rapport», a expliqué Line Thibodeau, membre de l’équipe de la direction du CCB, lors d’une réunion publique tenue l’été dernier.

Dans un deuxième rapport présenté quelques semaines plus tard, la firme Montana s’est positionnée contre l’idée d’une médiation, car elle croyait que le CCB cherchait à obtenir le résultat qui correspond à sa perception de la réalité. Elle proposait de modifier ou de mettre fin à l’entente.

Malgré ces recommandations, le gouvernement provincial a accepté d’aller en médiation avec le CCB afin de trouver une solution au différend après qu’une entente ait été signée à la fin juin 2021.

Poursuite

Selon l’avis de poursuite, les demandeurs affirment, entre autres, que Montana a manqué à sa norme de diligence au cours de son enquête. D’après le document, l’approche de la firme, soit de mener une enquête de harcèlement et d’interdire à Marc Allain de communiquer avec la direction d’école a eu pour effet d’exacerber les tensions.

Toujours selon le document, on affirme que l’approche de la firme a mené à une détérioration des relations entre l’école et le centre communautaire, à de la douleur et souffrance psychologique et à une incapacité de poursuivre d’autres projets, dont celui d’agrandir la garderie du Carrefour Beausoleil.

On accuse aussi Montana de s’être concentré sur des allégations concernant des incidents qui dataient de plus de deux ans au lieu de la situation pour laquelle ses services ont été retenus.

«Montana a démontré un manque d’impartialité et d’objectivité au détriment des demandeurs», peut-on lire dans l’avis de poursuite.

Aucune date de comparution n’a encore été fixée.