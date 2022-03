Brian Gallant fera la promotion de la conquête de l’espace

Brian Gallant devient PDG d’Espace Canada, un nouveau regroupement d’entreprises formé dédié à la promotion de l’industrie spatiale canadienne. L’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick espère convaincre les gouvernements de s’engager massivement dans la course vers l’espace.

Depuis sa résidence de Shediac Bridge, il dirigera Espace Canada, présentée lors de son lancement comme «une nouvelle association industrielle nationale qui offrira une voix unie au secteur spatial canadien et l’amènera vers de nouveaux sommets».

Sa mission première sera de mener des actions de lobbying auprès des gouvernements pour obtenir un financement public en faveur de l’industrie et des programmes spatiaux. Il s’attellera aussi à élargir le nombre des membres pour inclure l’ensemble des entreprises du secteur.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Brian Gallant décrit une course spatiale mondiale à grands enjeux dans laquelle se sont lancés nombre de pays.

«Le secteur gagne en importance à travers le monde, c’est pourquoi les innovateurs canadiens ont voulu s’organiser et travailler ensemble, avec le gouvernement, les universités, les scientifiques.»

Le vice-président du groupe de pression, Mike Greenley, porte un message similaire.

«Il est temps de rétablir le leadership du Canada dans l’espace sur la scène mondiale en collaboration avec le gouvernement, qui joue un rôle clé dans l’espace en tant que développeur, propriétaire, exploitant et régulateur des systèmes spatiaux, et en tant que partenaire financier, investisseur et client clé aux entreprises spatiales canadiennes novatrices», souligne-t-il dans un communiqué.

Brian Gallant conserve son poste conseiller spécial chez Navigator Ltd., une importante firme de relations publiques et de lobbyisme. L’ancien politicien entend toutefois se consacrer davantage à ses nouvelles fonctions qui l’amèneront à voyager à travers le pays.

Des communications, à l’exploration spatiale, en passant par la surveillance de l’environnement ou l’observation de la Terre, le potentiel est immense, affirme-t-il.

«La technologie spatiale surveille nos écosystèmes terrestres et nos côtes, soutient les secours en cas de catastrophe et protège nos océans et nos forêts. De plus, l’espace peut réduire la fracture numérique, en particulier dans nos communautés nordiques, éloignées et rurales, et améliorer notre sécurité nationale», fait-il valoir.

M. Gallant propose de faire de l’économie de l’espace un «projet de société». Il revendique en particulier la création d’un Conseil National de l’Espace, semblable aux conseils dont disposent actuellement les États-Unis et le Royaume-Uni pour guider leurs politiques et investissements spatiaux.

D’ambitieux projets à défendre

Parmi les neufs membres fondateurs se trouvent la société Mission Control (qui assure le développement du logiciel de navigation d’un petit véhicule astromobile qui sera envoyé sur la Lune par les Émirats Arabes Unis en 2022), la start-up néo-écossaise Maritime Launch (qui planifie un premier lancement de satellite en basse orbite en 2023), GHGSAT (une firme d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre depuis l’espace), Magellan Aerospace (un producteur de composants aérospatiaux), MDA (une entreprise spécialisée dans la robotique spatiale, les antennes satellitaires et l’imagerie radar géospatiale), ou encore Spacebridge et Calian, qui disposent d’une expertise dans les systèmes de communication par satellite.

Espace Canada compte aussi dans ses rangs la compagnie montréalaise Northstar, qui espère lancer une constellation de 52 satellites chargés de la surveillance des débris en orbite autour de la Terre. Northstar, qui a obtenu 13 millions $ de chacun des ordres de gouvernement aimerait voir le gouvernement fédéral devenir client de l’entreprise qu’il dirige.

Vient enfin Télésat, qui veut déployer 298 satellites en orbite basse, notamment pour offrir l’accès à l’internet haute vitesse dans des régions éloignées comme le fait SpaceX et bientôt Amazon. L’entreprise cherche toujours 2,5 milliards $ pour financer sa constellation de satellites, même après avoir vu le gouvernement Trudeau consentir 1,5 milliard $ en août dernier au projet Lightspeed.

Notons que ces projets de méga-constellations sont décriés pour le risque de pollution spatiale qu’ils engendrent, mais aussi pour les nuisances qu’ils occasionnent pour les observations astronomiques.