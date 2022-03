COVID-19: le retour à la normale dans les écoles fait des heureux et des inquiets

À dix jours de la levée des mesures sanitaires dans la province, c’est un mélange de soulagement et d’inquiétude qui habite les parents et les enseignants du Nouveau-Brunswick.

Dès le 14 mars, qui marque la rentrée scolaire à la suite du congé de mars, les écoles du Nouveau-Brunswick reprendront leur fonctionnement d’avant la pandémie.

D’après les informations dont dispose la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, la levée de mesures sanitaires fera en sorte que le personnel et les enfants ne seront plus tenus de porter le masque à l’école ou de s’isoler en cas d’infection. La distanciation physique ne sera plus obligatoire.

«On revient un peu à l’école comme elle l’était avant février 2020, avant la pandémie. Il n’y a plus grand mesure qui tienne», dit Nathalie Brideau, coprésidente de la fédération.

Cette perspective, ajoute-t-elle, n’est pas sans inquiéter. «Je mentirais si je disais que tout le monde applaudit, il y a encore des gens qui ont des préoccupations quant à leur santé et ce qui va arriver si plein de gens contractent la maladie. Certains auraient souhaité qu’on attende une semaine ou deux après le congé de mars avant d’aller de l’avant, mais bon, la Santé publique en a décidé autrement. Il reste que le port du masque demeure une option, tant pour les enseignants que pour les élèves. Ça devient un choix personnel», précise Mme Brideau.

Même son de cloche du côté de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB).

«On sait que lors des précédents sondages menés auprès des parents, presque la moitié souhaitait que l’on retire le port du masque, dit Chantal Varin, directrice générale de l’AFPNB. Bien sûr, comme pour tout le monde, le souhait du retour à la normale pour les enfants était aussi important, donc on suppose que la plupart des parents étaient enthousiastes à l’idée que les mesures sanitaires vont tomber à partir du 14 mars. Cela dit, il y a quand même des parents qui ont manifesté des inquiétudes, notamment parce que les mesures sont levées tout de suite au retour du congé de mars.»

Mme Varin rappelle que lors des précédents congés scolaires, les écoles de la province avaient enregistré un bond dans le nombre d’infections. La perspective d’un retour en classe sans restrictions sanitaires inquiète d’autant plus qu’il y a déjà un fort taux d’absentéisme chez les élèves et les enseignants.

D’après des chiffres du ministère de l’Éducation, 59 écoles dans la province ont signalé une centaine de cas de COVID-19 mercredi. En février, 7000 cas de COVID-19 ont été signalés dans les écoles de la province.

Période de transition dans certaines écoles

Dans une note de service envoyée aux parents jeudi soir, le District scolaire francophone Sud (DSFS) confirme que toutes les mesures sanitaires seront levées dès le 14 mars. Une période de transition est toutefois prévue dans certaines écoles vulnérables afin de «revenir aux pratiques d’avant la pandémie.»

Dans son mémo, le DSFS confirme d’ailleurs qu’elle ne sera plus responsable de la gestion des éclosions de la COVID-19 dans ses écoles.

«Aucuns avis d’exposition ne seront envoyés ou publiés dans les sites Webs des écoles et du DSFS», peut-on lire dans la lettre.

Il ne sera plus nécessaire pour les parents et les enseignants de rapporter les cas de COVID-19 et aucune période d’isolement ne sera imposée aux personnes atteintes du virus. Le DSFS recommandera tout de même aux personnes infectées de ne pas fréquenter l’école afin d’éviter de minimiser les risques de propagation.

«Même si les restrictions en matière de santé publique sont levées à compter du 14 mars 2022, la pandémie n’est pas terminée pour autant. Il y aura encore des cas de COVID-19, le fonctionnement des écoles pourrait encore être affecté et il pourrait encore y avoir des défis reliés à la disponibilité du personnel suppléant. Nous faisons donc appel à votre collaboration et compréhension», ajoute le district.

Malgré les défis que risque de poser la levée des mesures sanitaires dans les écoles, Mme Brideau croit qu’il est peut-être temps de permettre aux jeunes de retrouver un semblant de normalité.

«Le personnel est témoin depuis des mois que la santé mentale des élèves est fragile. D’un côté, on a peur de la propagation du virus, mais on commence aussi à avoir peur des effets de la pandémie sur nos jeunes.»