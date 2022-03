Invasion russe: une famille ukrainienne sur le qui-vive

Oleg et Elena Kvasha ne décrochent plus des bulletins d’information depuis huit jours et le début de l’invasion russe. Le couple originaire l’Ukraine, installé dans le Grand Moncton depuis quatre ans, suit avec énormément d’appréhension l’évolution du conflit meurtrier qui déchire leur pays.

Leur famille réside près de Energodar, au sud de l’Ukraine, une zone ciblée par les tirs de l’armée russe.

«Ma mère et ma belle-mère sont là-bas, elles tentent de fuir le pays mais l’aéroport a été bombardé et elles n’ont pas de voiture, elles ne peuvent pas partir», s’inquiète Oleg. Leurs proches passent presque tout leur temps cachés sous terre, dans un abri anti-bombe.

Face au sentiment d’impuissance, Elena Kvasha ne pouvait pas garder les bras croisés. Elle a décidé de confectionner et de vendre masques et drapeaux bleu et jaune pour reverser l’intégralité des recettes au profit de la résistance ukrainienne. Épaulée par une dizaine d’amies de la communauté, elle n’a pas compté ses heures pour en produire le plus grand nombre.

«Nous avons récolté 1500$ jusqu’à présent, ça servira principalement à l’achat de matériel médical et de nourriture», explique son mari.

Difficile pour lui de se concentrer sur toute autre tâche. «Les enfants qui assistent à tout ça ne seront plus les mêmes», souffle-t-il. Oleg Kvasha a un temps considéré regagner le théâtre des opérations pour se rendre utile sur place, mais ne pouvait se résoudre à laisser derrière lui sa femme et ses enfants. Comme tant de ses compatriotes, il est convaincu. «Nous vaincrons, c’est certain», lance-t-il.