La Municipalité régionale de Grand-Sault voit le jour

C’est finalement le nom de Municipalité régionale de Grand-Sault que prendra le regroupement de Grand-Sault, de Drummond, de Saint-André, ainsi que les DSL de Grand-Sault et de Drummond.

Selon les informations dévoilées lors de l’annonce faite en présence du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, et de divers intervenants des diverses entités de gouvernance locale, la nouvelle municipalité comptera plus de 11 000 habitants et aura une assiette fiscale de 1,1 milliard de dollars.

De plus, cinq quartiers seront créés et le conseil municipal comptera 10 membres, soit un maire et neuf conseillers.

Selon le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, le nom de Grand-Sault, faisant référence aux chutes a été accepté assez rapidement.

«On s’identifie à nos chutes alors on a tous réalisé que c’était le nom à prendre. Mais, on ne veut pas perdre l’identité des autres secteurs.»

Ce dernier a ajouté que les communautés qui forment cette nouvelle municipalité régionale ont déjà un lien depuis bien des années.

«J’ai passé 25 ans de ma vie au sein d’un conseil municipal et je peux vous dire que 25 ans passés, on en parlait. On offre des services à Drummond et on travaille avec Saint-André. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire.»

M. Deschênes reconnaît qu’il y aura une période d’adaptation et des défis, mais rien qui n’empêchera la municipalité d’être viable à long terme.

Ce dernier a aussi bon espoir que les services comme ceux de la police et de l’aménagement du territoire seront offerts sur l’ensemble du nouveau territoire municipal dès le 1er janvier 2023.

De son côté, le maire de Drummond, France Roussel, a soutenu que le service aux citoyens demeurera le même, si bien que ceux-ci ne verront probablement jamais la différence.

«Les gens travaillent dans une communauté et vivent dans l’autre. On est tous liés. On se réjouit du fait que l’on a été plus loin que le livre blanc en ayant toutes les communautés de la région ensemble.»

Une certaine réticence

Pour sa part, le maire de Saint-André, Marcel Levesque, qui a longtemps affiché une certaine réticence par rapport au projet de regroupement avec les autres communautés des environs, a finalement confirmé qu’il avait changé d’avis et que sa municipalité allait se regrouper de plein gré avec les autres.

«Un moment donné on s’est dit, le ministre ne lâchait pas, que l’on embarque ou qu’on attend en juin-juillet quand la moitié est faite et qu’on ne sera pas content avec les décisions qui vont être prises.»

Selon M. Levesque la population était partagée entre le statu quo et le désir de se regrouper.

«Il y a du monde qui a compris. On a une population vieillissante qui ne veut pas perdre son identité, mais quand ils ont su que leur identité allait demeurer là, ç’a aidé.»

Ce dernier reconnaît qu’il existe encore une certaine opposition étant donné qu’il existe encore certaines incertitudes, notamment en ce qui a trait aux taux de taxation.

Questionné à savoir si la communauté s’est regroupée «à reculons», le maire Levesque a répondu que non, mais qu’elle «embarque dans la roue» sans avoir toutes les réponses.

«Ne me demande pas demain, ça va être quoi le taux de taxation, je ne sais pas.»

Ce dernier s’est aussi dit satisfait que toutes les communautés environnantes, incluant les DSL, aient été regroupées.

«J’ai dit au ministre que si on voulait faire une réforme, qu’on la fasse comme du monde en embarquant tous les DSL. C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui. Au lieu d’avoir 8000 personnes, on est près de 12 000 alors on peut faire compétition à d’autres villes.»

Plusieurs avantages

Pour ce qui est du ministre Daniel Allain, ce dernier a réitéré que la réforme présentait plusieurs avantages comme la conservation et l’amélioration des services, l’amélioration des infrastructures et du développement économique.

Ce dernier a salué le travail de la nouvelle entité qui a été, selon lui, la première à s’affirmer officiellement comme membre à part entière de son projet de réforme.

«Ce que nous avons vu aujourd’hui de la Municipalité régionale de Grand-Sault, c’est du leadership. J’espère que ça se passe comme ça partout au Nouveau-Brunswick.»

«Elle s’affiche comme une municipalité qui veut travailler ensemble et qui veut travailler pour la prochaine génération.»

À l’approche du 4 mars, soit la date limite pour les modifications relatives aux limites de chaque territoire, le ministre Allain n’entrevoit pas de changements majeurs.

«J’ai tranché sur pas mal tout (…) On va de l’avant. Oui, c’est une réforme agressive avec une exécution dans deux ans, mais il faut aller de l’avant.»