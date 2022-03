SANB: pas question d’accepter une réduction du nombre de députés

Peu importe qui mènera les destinées de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, il aura du pain sur la planche. À commencer par s’assurer que le poids politique acadien et canadien-français ne soit pas affaibli à travers les prochaines réformes des cartes électorales néo-brunswickoise et canadienne.

À ce sujet, la position de la SANB est sans équivoque. Il faut garder le statu quo. C’est-à-dire 49 circonscriptions provinciales au Nouveau-Brunswick et trois circonscriptions acadiennes au niveau fédéral (Acadie-Bathurst, Madawaska-Restigouche et Beauséjour).

En rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, le président de l’organisation, Alexandre Cédric Doucet, ne s’est pas caché sur l’importance de ces enjeux géopolitiques.

«C’est ce qui me stresse le plus. Nous sommes très inquiets», déclare-t-il sans aucune hésitation.

«On entend pleins de chiffres en coulisse sur le nombre de députés, admet-il. Notre plus grande préoccupation est de garder notre poids politique au niveau de la représentation acadienne. On a déjà commencé à travailler avec d’autres organisations acadiennes afin de parler d’une seule voix. Ce sera l’un de nos grands champs de bataille.»

Une réduction importante du nombre de députés sera «catastrophique» pour la représentation acadienne, tranche-t-il.

La SANB a approché le seul député acadien du gouvernement Higgs, Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. L’organisation souhaite que le membre du cabinet joue un rôle de premier plan dans le maintien de la carte électorale provinciale à 49 circonscriptions.

À Ottawa, le Bloc québécois est parvenu à faire adopter une motion assurant la protection du poids politique du Québec dans le prochain redécoupage. À la SANB, on agit dans le même sens, en exigeant de la commission le statu quo au provincial.

«On peut utiliser le même argument que le Bloc québécois a eu et l’adapter aux circonscriptions acadiennes. Si Québec perd des circonscriptions, c’est une perte du poids politique des Canadiens-français. On a peur aussi d’obtenir moins de voix à Fredericton. Ce serait catastrophique de voir baisser le nombre des députés de circonscriptions acadiennes. Ce sera notre combat principal», assure-t-il, en soulignant le début des travaux de la réforme vers la fin de l’été et le dépôt du rapport final en août 2023, un an avant le prochain scrutin provincial.

Pour M. Doucet, le chiffre 49 est primordial, parce que ça donne moins de marge de manœuvre à la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation d’éliminer des circonscriptions francophones. Malgré tout, reconnaît-il, un redécoupage des frontières pourrait avoir aussi un effet négatif.

Présidence de la SANB: Alexandre Cédric Doucet toujours en réflexion

Se représentera-t-il? Ne se représentera-t-il pas? Alexandre Cédric Doucet laisse planer le suspense quant à son avenir à la présidence de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick.

Le diplômé en Droit âgé de 27 ans a habilement évité les pièges et les sous-entendus dans les questions de la rencontre éditoriale sur un probable deuxième mandat.

«Je veux seulement travailler pour les intérêts généraux de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Je ne suis pas là pour découper des rubans, ni obtenir le crédit sur divers dossiers. Je veux seulement des résultats», opine-t-il, tout en dénonçant les deux solitudes dans la province et le manque de leadership politique pour une cohésion sociale.

Cependant, il promet de ne pas faire durer l’attente trop longtemps. Il prévoit annoncer ses intentions d’ici à deux semaines.

«Je n’ai pas encore pris de décision. Je dois en parler avec ma conjointe. J’étudie la possibilité de me représenter. J’ai fait plusieurs appels à travers la province, j’entends un son de cloche dans plusieurs régions. Je veux savoir si je ne me fais pas trop haïr», lance-t-il à la blague.

Les appels de candidature à la présidence ont été lancés le 1er mars. Les gens intéressés ont jusqu’au 30 mars pour signifier leurs intentions. Le prochain mandat sera ponctué de nombreux dossiers chauds concernant la place du français à travers la province.

Ce sera également le mandat du 50e anniversaire de l’organisation. D’ailleurs, deux auteurs travaillent actuellement à la production d’un livre racontant le demi-siècle d’existence de la SANB.

«Pour l’instant, j’ai un bon son de cloche, mais je dois m’assurer de savoir si j’ai encore la flamme. Je pense que oui. Mais il faut que ce soit une relation amour-amour des deux côtés», estime celui qui dit avoir obtenu l’appui de son conseil d’administration.

Au cours de son présent mandat, Alexandre Cédric Doucet a été le visage de la SANB dans les dossiers de la réforme de la Loi sur les langues officielles et la réforme de la carte électorale.

«Après ces étapes, où se situera l’Acadie du Nouveau-Brunswick? Ça fait partie de ma réflexion», a-t-il indiqué.

La SANB surveille de près le mouvement d’extrême droite anti-francophone

Le mouvement d’extrême droite, qui envahit notamment les réseaux sociaux pour passer son message, est aussi un mouvement anti-francophone, a pu remarquer le président Alexandre Cédric Doucet.

Il s’écrivait tellement de choses inconcevables qu’il n’a pas hésité à bloquer plus de 400 personnes de sa page Facebook.

«Si nous ajustons nos dossiers en fonction des réseaux sociaux, cela ne nous permettra pas de nous placer au-dessus de la mêlée», fait savoir le président de la SANB.

Il est revenu sur les menaces de mort et de viol proférées contre lui à la suite de la position de la SANB concernant la présence d’un agent de sécurité unilingue anglophone à la succursale de Caraquet d’Alcool NB au début de la pandémie de la COVID-19.

«Le bureau du premier ministre et le ministre Dominic Cardy m’ont contacté pour que je leur envoie la liste des auteurs de ces menaces. Ils avaient eu le même problème avec le projet de loi sur la vaccination obligatoire dans les écoles. Quand ils ont comparé leur liste avec la mienne, c’était les mêmes personnes», relate-t-il.

Est-ce que la haine écrite sur les médias sociaux va peser dans la balance dans sa décision de partir ou de rester?

«Ça n’influence pas ma décision, explique-t-il. Aucunement. S’il y a quelque chose que j’ai appris dans mes deux ans, c’est de ne pas jouer une partie de ping pong autant sur les médias sociaux que dans les médias traditionnels. Avant, on écrivait une lettre d’opinion et ça provoque des réponses. Aujourd’hui, c’est sur les médias sociaux. Ça ne m’atteint plus. J’aurais pu vous donner une réponse différente il y a deux ans, mais je me suis fait une carapace.»