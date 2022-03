Sondage: la satisfaction envers le gouvernement Higgs a quelque peu remonté

Un sondage trimestriel publié jeudi par la firme Narrative Research indique que la satisfaction envers le gouvernement provincial de Blaine Higgs s’est partiellement rétablie depuis qu’elle a atteint un creux à l’automne.

La firme indique que le taux de satisfaction envers le gouvernement Higgs se situe à 47%.

Bien qu’il n’obtienne pas l’appui de 57% des répondants comme en août 2021, le gouvernement jouit tout de même d’un fort regain de popularité, puisque la satisfaction envers sa performance avait atteint 31% en novembre dernier.

Il s’agissait alors du niveau le plus bas enregistré en plus de 20 ans, d’après Narrative Research.

«L’insatisfaction est élevée parmi les résidents de moins de 55 ans et les francophones», souligne la firme.

Le sondage a été mené auprès de 545 répondants adultes du 9 au 27 février, et la marge d’erreur du sondage est de plus ou moins 4,2%, 19 fois sur 20.

Les intentions de vote ont également glissé légèrement vers la droite. Parmi les électeurs décidés, 34% voteraient pour le Parti progressiste-conservateur (28% en novembre), et 31% pour le Parti libéral (38% en novembre).

Les intentions de vote sont demeurées plutôt stables pour les autres partis.

À noter que l’échantillon d’électeurs décidés est plus faible (341 personnes) et que la marge d’erreur est donc de plus ou moins 5,3% pour cette question.

L’écart a aussi rétréci entre la popularité des chefs des formations politiques, alors que le chef libéral se trouvait au premier rang comme favori pour occuper le poste de premier ministre en novembre.

La proportion de personnes qui préfèrent Blaine Higgs comme premier ministre a augmenté d’un point de pourcentage pour se retrouver à 20%, mais le soutien de Roger Melanson, chef par intérim du Parti libéral, a diminué de 5% et se situe à 18%.

L’appui du chef du Parti vert, David Coon, est demeuré stable (17%, par rapport à 16%), idem pour Kris Austin de la People’s Alliance (10%, par rapport à 8%), tandis qu’il a légèrement diminué pour Mackenzie Thomason, chef intérimaire du NPD (5%, par rapport à 8%).

«Sur le plan régional, M. Melanson est préféré dans le nord du Nouveau-Brunswick par rapport aux autres chefs. Le soutien à M. Higgs est plus élevé parmi les résidents plus âgés», indique Narrative Research.

À noter qu’entre les deux sondages trimestriels, M. Melanson a annoncé qu’il ne sera pas candidat à la chefferie permanente du Parti. n