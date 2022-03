Aïe! Le prix du litre d’essence dépasse 1,71$ au Nouveau-Brunswick

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a propulsé les prix de l’or noir vers le haut et alourdi la facture des propriétaires de véhicules. Vendredi, le prix du litre d’essence ordinaire a atteint 171,8 cents au Nouveau-Brunswick.

La Commission de l’énergie et des services publics, qui réglemente le prix de l’essence dans la province, a procédé à une augmentation surprise de 8,5 cents vendredi.

La veille, le prix avait déjà bondi de 4,4 cents et fracassé un record. La commission fixe habituellement les prix pétroliers maximum chaque jeudi mais elle peut procéder à plusieurs ajustements à la hausse au cours d’une même semaine si le prix moyen du marché pour le carburant fluctue de six cents ou plus par litre pendant une journée.

En février 2021, le prix du litre ordinaire était de 113,3 cents. C’est donc dire qu’un plein de 50 litres coûte aujourd’hui 29,25$ de plus qu’il y a un 13 mois.

Le Canada n’a pas importé de pétrole brut de la Russie depuis 2019, si bien que l’interdiction imposée récemment par le gouvernement Trudeau est essentiellement symbolique. C’est bien une crise énergétique mondiale qui affecte actuellement les automobilistes et accélère l’inflation au pays.

Alimentée par les tensions géopolitiques, l’envolée des cours s’est accélérée cette semaine. Le cours du pétrole Brent vient de dépasser 115$ le baril, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis août 2013.

Les sanctions internationales visant l’industrie de l’énergie russe affolent les marchés et conduisent des acheteurs occidentaux à se détourner du pétrole russe, ce qui contribue à la flambée des prix.

La guerre entraîne «un risque de perturbations de l’approvisionnement», souligne dans une note Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb.

En effet, le pays dirigé par Vladimir Poutine est le deuxième exportateur de pétrole brut au monde et le premier exportateur de gaz naturel.

Actuellement, environ 66% du pétrole russe a du mal à trouver des acheteurs, ont déclaré jeudi les analystes de la banque JPMorgan. Le prix du Brent pourrait atteindre 185$ le baril au cours de l’année si la situation se maintient, préviennent-ils.

Ignorant l’embrasement, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et leurs alliés ont persisté mercredi dans leur approche d’ouverture des vannes au compte-gouttes. On assiste donc à une pénurie de l’offre, alors que l’économie roule désormais à plein régime.

«Le monde vit une famine énergétique», résume Bjarne Schieldrop.

L’Agence internationale de l’énergie a annoncé mardi que ses pays membres, dont le Canada et les États-Unis, libéreront 60 millions de barils de pétrole de leurs réserves afin de limiter la hausse des coûts.

Plusieurs experts estiment désormais qu’un prix autour des 2$ par litre est envisageable à court ou moyen terme, car la guerre sur le sol européen risque de se prolonger.

Selon le CAA, c’est en Colombie-Britannique que le prix moyen de l’essence est actuellement le plus élevé au Canada, à 186,4 cents le litre. Le prix à la pompe atteignait même 200 cents le litre dans certaines stations-service de Vancouver, jeudi.

Cette hausse vertigineuse survient alors que l’inflation retient l’attention au Canada et qu’en réponse on a entrepris de hausser les taux d’intérêt.