Beresford rendra hommage à ses familles pionnières

La Ville de Beresford rendra sous peu hommage aux premières familles qui se sont installées sur son territoire au début du 19e siècle et qui ont contribué au développement de cette communauté de la région Chaleur.

Les élus municipaux de l’endroit ont endossé les recommandations d’un petit groupe de travail dirigé par l’ancien maire Paul Losier qui a récemment soumis une série de propositions à la municipalité et à son comité d’environnement et d’embellissement.

Il a suggéré d’aménager un site au cœur de Beresford, aux abords de la rue Principale, où serait érigé un socle avec monument, une carte géographique du territoire de la grande concession en 1812, une plaque contextuelle et des panneaux d’interprétation.

L’aménagement pourrait également comprendre un mât avec le drapeau acadien, des arbustes décoratifs, des tables de pique-nique et un petit stationnement.

Le terrain devant accueillir le monument a déjà été ciblé et certains travaux ont même déjà été effectués à cet endroit.

Selon le groupe de travail, le monument se doit de refléter les éléments qui caractérisaient l’univers des premiers habitants de la région de Beresford, à savoir la mer, l’agriculture et la forêt.

Les recherches sur l’identification des familles fondatrices de Beresford ne se sont pas avérées une tâche nécessairement facile.

Le livre de référence Beresford, le petit Nipisiguit de Mgr Donat Robichaud, qui a été publié en 1984, s’est avéré fort utile dans le travail de recherche qui a été mené.

Des visites exploratoires menées en 2021 sur des sites semblables situés à Sainte-Anne-du-Bocage, Bas-Caraquet, St. Stephen, Kedgwick et à Carleton-sur-Mer ont également contribué à l’élaboration du projet.

Contrairement à d’autres municipalités, il n’y a pas de trace dans l’Histoire de la date de fondation de Beresford, ni de l’identité d’un quelconque fondateur.

On sait toutefois que le gouvernement à accordé une grande concession de terre comprenant 52 lots le 3 juin 1812, ce qui a mené à la fondation non officielle de Beresford et à l’installation des premières familles dont les noms vont figurer sur le monument commémoratif.

Le maire de Beresford, Edgar Aubé, a indiqué à l’Acadie Nouvelle que l’inauguration du site pourrait se faire à la fin de l’été 2022.