Changements pour permettre le partage d’un logement par des assistés sociaux

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose des changements à la Politique sur le revenu du ménage qui permettraient aux bénéficiaires de l’aide sociale de partager un logement.

Le ministère du Développement social précise que ces changements permettront à des colocataires d’être évalués séparément pour améliorer l’accès aux logements abordables pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

La Politique sur le revenu des ménages a été mise en place il y a une trentaine d’années. Pour déterminer l’admissibilité à l’aide sociale, le Règlement général actuel pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial définit les groupes de personnes vivant ensemble comme une unité économique. Les colocataires sont évalués ensemble pour l’admissibilité à l’aide au revenu.

Les modifications permettraient d’adopter comme définition d’unité le demandeur, son époux ou conjoint, et tout enfant âgé de 21 ans ou moins qui vivent ensemble. De plus, les enfants du client qui vivent dans la maison familiale et qui sont âgés de 21 ans ou plus seraient admissibles à de l’aide si le revenu parental se trouve sous le seuil de la pauvreté.

Ces changements au règlement permettraient à des colocataires de partager un logement et d’être évalués séparément dans le cadre du programme d’aide au revenu.

Le gouvernement entend maintenir les exemptions permettant aux personnes ayant des désignations liées à des incapacités permanentes, à des problèmes de santé de longue durée, à des besoins sociaux déterminés ou à des personnes fuyant une situation de violence familiale de partager un logement avec d’autres personnes tout en étant évaluées séparément.

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, estime que la réforme de la Politique sur le revenu du ménage pourrait avoir des retombées positives pour quelque 2000 personnes du Nouveau-Brunswick, ce qui représenterait un investissement d’au moins 4 millions $.

Les modifications proposées sont disponibles en ligne pendant 28 jours pour permettre au public d’en prendre connaissance et de faire des commentaires.

Les changements entreront en vigueur le 1er juin prochain.