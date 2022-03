Fusions: le ministre Allain défend les «zones d’ombre» de sa réforme

Bien que le travail du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, soit généralement bien perçu, il en existe encore certains qui s’interrogent au sujet de son manque de constance lors de la prise de certaines décisions en lien avec sa réforme.

Dans un récent éditorial publié dans L’Acadie Nouvelle, François Gravel a suggéré au ministre Allain d’éliminer ces «zones d’ombre» en justifiant ses décisions selon des paramètres clairs qui ne laissent pas de place à l’arbitraire ou à une apparence de favoritisme.

Le ministre continue toutefois de défendre son bilan et les décisions qui ont été prises en cours de route.

Interrogé à savoir pourquoi certaines décisions avaient été prises d’une région à l’autre sans qu’il y ait une certaine uniformité, M. Allain a rappelé que plusieurs consultations ont été faites au cours de la dernière année et qu’il a eu l’occasion de tâter le pouls des communautés.

«J’ai été à Tabusintac, j’ai été à Caraquet, j’ai été à Shippagan. On a consulté sur toute la ligne. Est-ce qu’on l’a eu à 100%? Non, ce n’est pas une Bible. Ç’a été fait par des humains qui ont fait des erreurs et c’est normal. À la fin de la journée, on a écouté les gens et on a fait du mieux que l’on pouvait.»

M. Allain a tout de même expliqué que le ministère avait dressé une liste de divers facteurs pour le guider, comme la conservation des communautés d’intérêts, les limites scolaires, les frontières naturelles comme les rivières, les voies économiques de transport et les routes.

«Une uniformité, dans une réforme comme celle-ci, est dure à trouver. Il faut donc être flexible et s’adapter (…) Pour moi, c’est dur de comparer des pommes et des oranges. On a écouté les gens, on a fait des consultations et après vendredi, on va de l’avant», a-t-il mentionné, en faisant référence au fait que les municipalités issues de regroupements avaient jusqu’au 4 mars pour présenter les renseignements sur les limites territoriales de leurs différents quartiers.

Du côté de Lac-Baker, où les citoyens souhaitent éviter d’être fusionnés, on garde toujours espoir même après avoir essuyé un autre refus du ministre Allain à la suite d’une rencontre en tête à tête avec les membres du conseil municipal.

La mairesse, Roseline Pelletier, a indiqué que le fait que les frontières ne soient établies légalement qu’en juin incite toujours la municipalité à poursuivre le combat contre ce qu’elle qualifie de fusion forcée avec la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Dans une lettre envoyée jeudi aux différents chefs des partis de l’opposition à Fredericton et au premier ministre Blaine Higgs, Mme Pelletier, martelle qu’il existe encore des incohérences dans le plan de Daniel Allain citant notamment les exemples de Tracy et de Fredericton Junction.

Même si elle est bien consciente que, légalement, le gouvernement est en droit de procéder à cette réforme, la mairesse déplore la façon dont celle-ci a été mise en place.

«Ce qui m’agace, c’est le manque d’information probante, surtout dans le livre blanc, sur les conséquences d’une réforme. Même si je crois qu’elle était nécessaire, plusieurs l’ont acceptée à l’aveugle.»

Selon Mme Pelletier, c’est plutôt dans l’opinion publique que pourrait se jouer l’avenir du village.

«C’est un tribunal de l’opinion publique auquel le gouvernement actuel devra répondre.»

Le ministre, qui a laissé savoir une fois de plus qu’il n’avait pas l’intention de changer son fusil d’épaule, a imploré les élus de Lac-Baker de participer aux activités du comité de transition.

«Pas mal tout le Nouveau-Brunswick va de l’avant. On l’a vu (jeudi) avec la Municipalité régionale de Grand-Sault qui s’affirme et nous fait confiance. Je dis à la mairesse de Lac-Baker la même chose. Allons de l’avant. La réforme n’est pas pour les gens qui sont ici aujourd’hui, mais pour les prochaines générations.»

Roseline Pelletier soutient que Lac-Baker participe au comité de transition, mais cela ne l’empêchera pas de s’opposer au projet.