L’escalade du prix de l’essence fait mal aux camionneurs et aux consommateurs

L’escalade des prix de l’essence contrarie non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises de camionnages et même les municipalités.

Vendredi, le prix de l’essence ordinaire oscillait aux alentours de 1,70$ au Nouveau-Brunswick et celui du diesel à 1,90$.

Christian Larocque est propriétaire de l’entreprise de transport du même nom à Lamèque. L’été, celle-ci est très active dans le transport de tourbe et de produits de la mer. Outre les services de livraison, l’entreprise fait aussi dans l’excavation et le déneigement.

Tous les coûts liés à ces services ont augmenté au cours des derniers mois et risquent de continuer de le faire si la situation mondiale ne se stabilise pas très prochainement. Et ce sont inévitablement les consommateurs qui devront passer à la caisse, indique l’homme d’affaires.

«Le problème, c’est jusqu’à quel point le consommateur sera en mesure d’assumer ces hausses? Et dans ces consommateurs, il y a nos employés, donc on doit hausser les salaires. Ça n’arrête plus», dit-il.

Celui-ci avoue n’avoir jamais vu le prix du diesel atteindre un tel sommet. À titre d’exemple, il indique qu’entre octobre et la fin février, le coût estimé pour une livraison de gravois a augmenté de 16$ par voyage. La semaine dernière, il avait calculé qu’un voyage Lamèque-Boston lui coûtait 620$ de plus en carburant. Et ça, c’était avant les augmentations consécutives de mercredi et jeudi.

Il a aussi dû réajuster (à la hausse) certains contrats de déneigement. Dans certains cas, ce qu’il facture suffit tout juste à payer les salaires et les dépenses. La hausse de l’essence gruge littéralement la marge de profit.

Et encore, s’il n’y avait que l’essence.

«L’essence est une chose, mais tout coûte plus cher. Les camions, les remorques, les pièces, les réparations… Dans certains cas, on parle du double. Il va falloir que les choses se stabilisent un moment donné, car ça devient insoutenable», a-t-il affirmé.

M. Larocque n’est pas le seul à constater cette situation.

Directeur à l’entreprise Noël Godbout Transport de Saint-Quentin, Frédérik Godbout ne cache pas lui non plus son inquiétude face à la récente flambée des prix du carburant. Spécialisée dans le transport de produits forestiers, l’entreprise constate également les effets négatifs des récentes hausses des prix.

«C’est clair que cette situation nous affecte. Mais le pire c’est qu’on ne sait pas où et quand ça va s’arrêter, que les prix vont redescendre», souligne l’homme d’affaires.

En temps normal, l’entreprise peut absorber certaines fluctuations des prix de l’essence.

«Mais là, on sort vraiment d’une moyenne qui est raisonnable. C’est du jamais vu», ajoute-t-il, notant que la majorité de ses contrats comprennent néanmoins des clauses de surcharge, une sécurité plus que bienvenue dans la situation actuelle.

Cette protection ne couvre néanmoins pas la totalité des hausses de l’essence. L’échelle de profit à l’heure actuelle est mince, voire nulle dans certains cas.

M. Godbout avoue trouver cette situation aussi inquiétante que navrante.

«Les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour l’industrie du camionnage. On commence à peine à respirer un peu avec la levée graduelle des restrictions liées à la COVID-19. C’est un autre coup dur qui vient nous frapper alors qu’on espérait un répit», mentionne-t-il.

Les municipalités aussi

La hausse du prix de l’essence n’a pas uniquement des conséquences auprès des entreprises de camionnage et des automobilistes. Les municipalités subissent également les contrecoups de cette situation.

À Dalhousie par exemple, le budget de déneigement fond à vue à chaque tempête.

«Le prix de l’essence est en hausse depuis le début de l’année, on savait que ça risquait d’être plus cher. Mais là, ce n’est pas seulement plus cher, c’est insensé. Jamais on n’a pensé que ça atteindrait ce stade», explique le directeur général de la municipalité, Gilles Legacy.

Et juste pour ajouter à la situation, cette année, une tempête n’attend pas l’autre dans le Restigouche. Du coup, M. Legacy anticipe déjà dépasser son budget, et même peut-être devoir puiser dans les fonds de réserves, ce que la municipalité a mis de côté l’an dernier.

«Au final, ce sont les citoyens qui payent, au même titre qu’ils vont payer plus cher pour leur épicerie, pour remplir leur véhicule. Ce n’est pas anodin», ajoute-t-il.