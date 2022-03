Plusieurs festivals seront de retour cet été

Absent depuis deux ans de la liste des festivals en raison de la pandémie de la COVID-19, le plus grand festival western de l’Atlantique prépare son grand retour.

En raison des mesures sanitaires restreignant les rassemblements publics, le Festival Western de Saint-Quentin a dû prendre une pause forcée deux fois plutôt qu’une, soit en 2020 et 2021. Mais les festivaliers sont invités à dépoussiérer leurs bottes et leurs chapeaux. Car à moins d’un revirement majeur au niveau de la Santé publique, la présentation du 36e festival aura bel et bien lieu en juillet prochain. Hors de question d’être sur la touche une troisième année consécutive.

Tout au long de cette pause, le conseil d’administration a tenu les rênes même s’il n’avait rien ou presque à présenter. C’est que festival ou pas, l’organisation doit rendre des comptes, payer les factures, rembourser les prêts.

Ancienne trésorière, Nicole Labrie a hérité de la présidence de l’événement. Elle et le reste de son conseil ont beaucoup à faire en peu de temps. En général, le festival se met en chantier dès l’automne et requiert la présence d’une employée à temps plein. En raison de l’incertitude entourant les mesures sanitaires, on a décidé de jouer de prudence.

«On ne voulait pas se lancer dans une organisation monstre sachant qu’on devrait peut-être devoir à nouveau tout annuler», explique Mme Labrie, ajoutant que plusieurs membres du comité d’organisation en seront à leur premier «rodéo».

Il faut dire aussi qu’en raison de la pandémie, le Festival Western a perdu les services de sa seule employée.

«On n’avait rien à lui offrir et comme il y avait beaucoup d’incertitudes, qu’on ne savait pas quand c’était pour repartir, elle s’est trouvé autre chose. Et c’est tout à fait normal, on doit tous travailler. La réalité toutefois c’est qu’on se retrouve aujourd’hui à monter un festival d’envergure entre nous au conseil. C’est tout un défi», avoue Mme Labrie, notant que son organisation cherche activement à pourvoir le poste de sa direction générale.

Disparaître ainsi de la carte pendant deux ans laisse en effet des traces. Ce n’est pas sans une certaine nervosité avouée que la présidente et son équipe se lancent dans l’aventure.

«On sait que l’on peut compter sur les festivaliers, qu’ils ont hâte de retrouver leur festival, car ça fait quand même deux ans que l’on est absent. Notre gros point d’interrogation par contre, c’est du côté des bénévoles. Qu’on le veuille ou non, on a tous vieilli et durant notre absence, certains ont décidé de passer leur tour et on n’a pas été en mesure de recruter pour les remplacer. Il nous faut donc rebâtir notre banque, et ce, dans un laps de temps très limité», souligne-t-elle.

Pour ce qui est de la programmation, elle sera légèrement moins chargée que les précédentes. Bingo, Pow Pow, Miss Cowgirl, rodéo… Les classiques reviennent, mais, dans certains cas, dans une nouvelle plage horaire ou sous un format différent. L’événement phare du festival, le rodéo, en est la preuve. Pour la première fois de son histoire, on en présentera une partie en soirée (vendredi).

Le festival aura lieu du 6 au 10 juillet. Les billets pour certains événements sont d’ailleurs déjà en vente. La programmation officielle devrait être dévoilée le 26 mars prochain.

Edmundston renouera avec le jazz et le blues…

Le Festival Western est loin d’être le seul à prévoir un grand retour en présentiel à l’été 2022. Ils sont des dizaines dans cette situation. Au cours des deux dernières années, certains festivals ont tenté des expériences, que ce soit une présence virtuelle ou encore la présentation d’événements de plus petites tailles.

Mélanie Ruest est la présidente du Festival de Jazz Blues d’Edmundston depuis deux ans. Malgré cela, elle n’a pas encore eu l’occasion de présenter une édition de son festival.

Celle-ci est toutefois catégorique, la 26e édition aura bel et bien lieu cet été.

«On travaille là-dessus depuis un moment. Le grand point d’interrogation c’est l’envergure que nous lui donnerons», indique-t-elle.

Du coup, là aussi, le festival risque de prendre des allures plus épurées. Car qu’on le veuille ou non, deux années sans revenus occasionnent certains défis. L’organisation a dû puiser dans son bas de laine durant cette période.

Qu’à cela ne tienne, l’équipe est plus déterminée et confiante que jamais.

«Je ne crois pas que nous aurons de la difficulté à reconnecter avec le public, car on sent qu’il y a un appétit énorme pour les spectacles en présentiel. Ça fait deux ans que les gens attendent ça, et c’est aussi vrai du côté des artistes. On reçoit des demandes d’artistes comme jamais, ils ont hâte de remonter sur scène pour jouer», dit-elle.

Son inquiétude se situe plutôt au niveau des finances.

«En temps normal, on reçoit beaucoup d’appui de notre communauté entrepreneuriale locale, mais on s’entend que les entreprises ont eu la vie dure depuis deux ans. C’est donc difficile d’aller cogner à leurs portes, sachant tout ce que les gens d’affaires ont enduré», souligne-t-elle.

La prochaine présentation du festival, qui aura lieu soit dit en passant à la mi-juin, devrait par ailleurs rendre hommage à son fondateur, Gilles Guerette, décédé en 2021.

…et Lamèque avec la musique baroque en présentiel

À l’autre extrémité du Nord de la province, les attentes sont grandes également pour le Festival international de musique baroque de Lamèque. L’an dernier, comme plusieurs autres festivals, celui-ci avait dû abandonner – une fois de plus – son ambition de présenter des spectacles en présentiel. L’organisation s’était néanmoins tourné vers le web afin de satisfaire ses mélomanes, soit en présentant une série de concerts virtuels, une façon de maintenir la flamme allumée au niveau tant au niveau des bénévoles que des mélomanes. Au cours des derniers mois par contre, son équipe s’est activée à concevoir une programmation dite régulière, donc avec la présentation de concert en présentiel.

«On est convaincu de pouvoir aller de l’avant, notamment en raison du fait que la province a annoncé la levée de la quasi-totalité des mesures sanitaires en mars. On garde donc le cap et on planifie notre édition en fonction d’une programmation habituelle, avec musiciens et public, et on espère pour le mieux», explique Jean-René Noël, président du comité d’organisation.

Celui-ci ne semble d’ailleurs pas trop craintif par rapport à la participation.

«Ce que l’on entend sur le terrain est très positif. Les gens ont vraiment hâte de revenir en salle pour entendre de la musique vivante, de voir de vrais musiciens en chair et en os. On est donc très optimiste», ajoute-t-il.

La 46e édition du festival doit avoir lieu du 21 au 23 juillet.