Vaccin contre la COVID-19: la quatrième dose réservée aux immunodéprimés 

Le Nouveau-Brunswick recommande une quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 pour les personnes de 12 ans et plus ayant un système immunitaire affaibli, mais ne prévoit pas offrir ces doses à la population générale, du moins pour l’instant.

Alors qu’une série primaire de vaccins habituelle comporte deux doses et une dose de rappel pour obtenir une protection contre la COVID-19, le gouvernement offre une quatrième dose du vaccin à des personnes immunodéprimées de 12 ans et plus, et seulement si cinq mois se sont écoulés depuis leur dernier rendez-vous.

Certaines personnes peuvent donc prendre rendez-vous maintenant, étant donné que la troisième dose a été offerte aux personnes immunodéprimées à compter du 23 septembre dernier.

«Pour l’instant, il n’est pas prévu de promouvoir les quatrièmes doses auprès de la population générale, car les troisièmes doses ou “doses de rappel” offrent une protection suffisante contre l’infection par la COVID-19 aux personnes qui ne sont pas immunodéprimées», indique Gail Harding, porte-parole du ministère de la Santé, par courriel.

Les personnes immunodéprimées ont un système immunitaire affaibli en raison de problèmes de santé (certains cancers et certaines maladies chroniques) ou en raison de traitements médicaux qui suppriment le système immunitaire, comme la chimiothérapie.

Leur admissibilité à la quatrième dose est fondée sur la probabilité que leur réponse immunitaire aux premières doses de vaccin soit plus faible que celle du reste de la population, d’après le site web du gouvernement provincial.

«À l’avenir, nous continuerons de promouvoir l’importance de la vaccination et de susciter la participation de nos parties prenantes et de nos partenaires communautaires dans la promotion de nos efforts d’immunisation.»