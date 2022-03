Gouvernance locale: Saint-Thomas fera partie de l’entité 29 avec Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, a tranché: la communauté de Saint-Thomas fera partie de l’entité 29 avec la Ville de Bouctouche et le DSL de Sainte-Anne-de-Kent.

Avant les fêtes, des résidents du district de services locaux (DSL) de Wellington, dont fait partie Saint-Thomas, avaient demandé au ministre Allain d’être associés à l’entité 31 comprenant entre autres la Communauté rurale de Cocagne. Une pétition d’environ 29 signatures avait été envoyée en ce sens au ministre. Ce dernier a accepté la demande des signataires.

Des représentants de Saint-Thomas et Dixon Point avaient même assisté à la première rencontre de l’entité 31, le 15 décembre dernier à Cocagne.

Selon le maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier, des gens de Saint-Thomas n’étaient pas satisfaits de cette décision. Ces derniers ont à leur tour fait circuler une pétition demandant de renverser la décision du ministre et de rester joint à l’entité 29 qui comprend la ville de Bouctouche.

D’après le maire de Bouctouche, ils ont visité 50 maisons et ont recueilli 86 noms. Cette pétition a été présentée au ministre qui, par la suite, a accepté de changer sa décision et de laisser 90% du DSL de Wellington avec l’entité 29.

Le sujet semble avoir provoqué des remous, car quelques personnes contactées pour discuter de la situation n’ont pas voulu en parler publiquement.

Le maire de la Communauté rurale de Cocagne, Marc Goguen, n’a pas caché sa déception à la suite du revirement de la situation. Selon lui, les changements proposés avant les fêtes étaient logiques sur le plan géographique.

«C’est un revirement politique, et non pas logique. C’est malheureux, a-t-il mentionné. Il y a des gens de Saint-Thomas qui voulaient être avec Cocagne et tout d’un coup ils ne sont plus avec Cocagne.»

Par ailleurs, en date du 2 mars, le maire de Cocagne n’avait pas encore reçu de carte officielle en rapport aux délimitations de l’entité. Il sera difficile selon lui de déterminer qui seront les conseillers s’il n’y a pas encore de carte reconnue officiellement.

McKees Mills

Dans un autre ordre d’idée, la communauté de McKees Mills sera entièrement associée à l’entité 30 qui comprend le village de Saint-Antoine. Il en avait été question lors d’une rencontre publique tenue le 21 février à Saint-Antoine.