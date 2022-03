Il y a huit ans, les médecins ne donnaient pas longtemps à vivre au magicien David Philippe

Il y a huit ans, les médecins ne donnaient pas longtemps à vivre à David Philippe. Aujourd’hui, le magicien originaire de la Gaspésie vit pour faire sourire les autres.

David Philippe était de passage à Caraquet dimanche matin pour deux spectacles offerts dans le cadre des activités du congé de mars.

Samedi, en route pour la Péninsule acadienne, il a fait un arrêt dans la région Chaleur pour visiter une famille qu’il a rencontrée il y a quelques années à l’aéroport de Bathurst.

«L’enfant est atteint d’une certaine maladie, je me suis donc arrêté pour faire quelques tours. Il y a douze ans, j’ai reçu un diagnostic de cancer du poumon et on m’en a enlevé un. Ensuite, le cancer a récidivé au cerveau, et il y a huit ans, on m’a donné un an à vivre. Pour moi, la vraie magie c’est d’y croire et j’aime beaucoup redonner», raconte-t-il.

Durant la semaine de relâche, les talents d’un individu comme David Philippe peuvent être en grande demande partout. Par contre, depuis le début de la pandémie, le magicien a ralenti ses activités.

«Je fais ça depuis 20 ans pour le plaisir, des petits spectacles, des mariages et ainsi de suite. J’aime la proximité avec le public. J’utilise beaucoup d’humour. De métier, j’installe des gouttières, mais j’aime divertir et semer le sourire. J’en suis content que la pandémie s’en aille tranquillement et je vais pouvoir recommencer. Je peux confirmer que ça me manque.»

Alors que l’hiver semble tirer à sa fin, plusieurs municipalités de la Péninsule acadienne comptent organiser des activités du congé de mars au cours des prochains jours pour toute la famille.

À Caraquet, de nombreux spectacles, rallye d’observation et ateliers sont proposés, dont le Petit gala de la chanson de Caraquet, un événement musical qui s’adresse aux jeunes de 6 ans à 13 ans, qui aura lieu le 12 mars prochain à 18h30 au centre culturel et le spectacle Maritime Marionnettes, destiné aux enfants de 3 ans et plus, qui aura lieu le 8 mars à 10h au centre culturel.

La populaire chanteuse québécoise Marie-Mai sera aussi de passage dans la région le 11 mars au Carrefour de la mer de Caraquet. La programmation est disponible sur Internet (www.centrevillecaraquet.com/conge-de-mars).

À Lamèque, on propose aux gens de «bouger» pour la relâche 2022. La population est notamment invitée du 7 au 13 mars à découvrir le sentier du Parc écologique de la Péninsule acadienne et de répondre à des énigmes en cours de route. Le 8 mars, une activité de cardio-raquette pour les enfants de 12 ans et plus aura lieu au Club Aca-ski de Lamèque et le lendemain, des gens de tous les âges sont invités à prendre part à un après-midi de patinage disco et fluo à l’Aréna des îles.

L’ensemble de la programmation peut être consulté sur Facebook (Ville de Lamèque).

Tracadie a aussi mis sur pied une programmation pour la communauté, qui comprend notamment des sessions de bain libre à la piscine S.A, du patinage à l’aréna S.A Dionne et du cinéma gratuit au Cinéma Péninsule.

La programmation complète peut être consultée sur Facebook (Semaine de relâche Tracadie).