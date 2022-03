Regina Cormier est toujours active à l’âge de 106 ans

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Il faut le voir pour le croire, et pourtant. À l’âge de 106 ans, Regina Cormier est encore capable de jouer aux quilles.

La dame centenaire habite à l’Auberge du Soleil de Dieppe depuis l’ouverture de cette résidence pour aînés en octobre 2008. C’est là que s’est déroulée l’heure des quilles récemment.

Regina Cormier est originaire de Saint-Édouard-de-Kent, communément appelé le Fond d’la baie. Elle s’est mariée avec Aquila Cormier qui est décédé depuis une quarantaine d’années.

«On était six enfants et il y en a trois de décédés», explique Huguette LeBlanc qui est l’une des filles de Regina Cormier. Huguette LeBlanc est la cinquième de la famille. En fait, son plus jeune frère, le bébé de la famille, a 71 ans. Sa sœur aînée âgée de 80 ans en étonne plusieurs lorsqu’elle fait part de sa réalité.

«Quoi? Tu as 80 ans et ta mère est toujours vivante?», répondent-ils.

Regina Cormier aime jouer aux cartes, tous les soirs si possible.

«C’est elle qui compte les points parce que les trois autres dames avec qui elle joue disent qu’elles ne sont pas capables. Mon père et ma mère ont toujours joué au 200 avec la parenté», explique Mme LeBlanc.

Lorsque sa mère est arrivée à l’Auberge du Soleil de Dieppe, elle s’est rendue à la cuisine et a dit aux employés: «Moi, il faut que vous me trouviez de quoi à faire.»

Alors elle plaçait les couteaux, les fourchettes et le petit verre de jus sur la table. Elle se présentait à la cuisine une demi-heure avant chaque repas. Regina Cormier jouait aussi aux fléchettes lorsqu’elle a déménagé à la résidence pour aînés de Dieppe.

Elle a commencé par la suite à piquer des couvertures. «Elle en a piqué des couvertes!», dit sa fille. Après un certain temps, Mme Cormier n’avait plus le goût de piquer des grandes couvertures, alors elle s’est mise à en fabriquer sur de plus petits formats pour les bébés.

«C’était juste un passe-temps», précise Huguette LeBlanc. Étant donné que sa mère ne voit pas bien avec son œil gauche, celle-ci a arrêté ce passe-temps. «On s’est aperçu que son piquage n’était pas si beau», raconte Mme LeBlanc.

La dame centenaire utilise maintenant une marchette pour se déplacer. «Elle a peur de perdre son équilibre», explique sa fille, de sorte que sa mère danse moins lors des fêtes organisées à la résidence.

«Tout le monde l’aime», dit Huguette LeBlanc. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, des employées s’approchent de Regina Cormier pour la saluer, lui parler ou l’embrasser.

Temps de pandémie

Selon Huguette LeBlanc, sa mère a été épargnée par la COVID-19, mais elle a trouvé difficile de composer avec certaines situations. Il y a eu des périodes où la dame centenaire ne pouvait pas recevoir de visite, ni sortir.

«Elle m’a téléphoné à matin (le 3 mars) et elle m’a dit que ça fait sept jours qu’elle est dans sa chambre avec la porte fermée. Elle ne peut pas sortir. Des fois, il y a des travailleuses qui se font tester, elles sont positives, et sont obligées d’isoler les résidents, explique-t-elle. Elle m’a dit qu’aujourd’hui elle avait le droit de descendre dîner. Là, elle va sortir de sa chambre à midi.»

Huguette LeBlanc demeure à Grand-Barachois. Elle visite sa mère chaque mercredi et dimanche.

«Lorsque je vais la visiter, si je peux la sortir, je le fais», dit-elle.

«Je me souviens quand j’étais petite, elle faisait beaucoup de couture pour les autres», explique Mme LeBlanc. En grandissant, elle a vu sa mère partir faire le ménage dans des bureaux.

«Maman n’arrêtait jamais. Je ne me souviens pas de l’avoir vue assise.»

La longévité semble être un trait de famille des Cormier du Fond d’la baie. Le père de Regina Cormier est décédé à l’âge de 102 ans et sa mère est morte à l’âge de 94 ans.