Grand-Sault perd un autre grand bâtisseur: Evérard Daigle

La communauté de Grand-Sault vient de perdre un autre grand bâtisseur.

Evérard Daigle, ancien maire et député provincial de Grand-Sault et homme d’affaires accompli a rendu l’âme en milieu de semaine dernière, à la Villa des Chutes. Il était âgé de 96 ans.

Né le 2 décembre 1925 à Saint-Léonard-Parent, le disparu s’est installé à Grand-Sault après l’obtention d’un baccalauréat en commerce en 1949 au Collège Saint-Joseph à Memramcook et un bref travail de comptable à Saint-Jean.

Reconnu pour son sens des affaires aiguisé, il fonda le concessionnaire d’automobiles Chrysler Daigle Motors Ltd. en 1952 en plus d’ouvrir le premier magasin Canadian Tire dans la région.

Le défunt possédait également une ferme de pommes de terre et une scierie, Valley Lumber Ltd., qui employait un grand nombre de personnes dans la région et est à l’origine de la construction du Centre commercial de Grand-Sault en 1972.

Evérard Daigle a également connu une prolifique carrière politique, ayant siégé dès les années 1960 en tant que conseiller municipal et maire de Grand-Sault en plus de représenter la région à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick entre 1974 et 1987 en tant qu’élu libéral.

Dans ce double rôle d’élu, chose qui était possible à cette époque, il a largement contribué à la venue de l’entreprise McCain Foods dans la région.

«M. Daigle était un pionnier, un bâtisseur, un développeur, un visionnaire et une personne très polyvalente qui a fait tout ce qu’un homme peut faire dans sa vie», a raconté le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes.

«Ce qu’est devenu Grand-Sault aujourd’hui, c’est grâce à Evérard Daigle! C’est une personne qui a beaucoup donné à sa communauté, je suis fier de lui», a ajouté celui qui était proche du défunt et de sa famille.

Signe de l’importance du disparu dans l’histoire contemporaine de Grand-Sault, une importante artère de la municipalité porte son nom depuis plusieurs années. Le boulevard Evérard Daigle abrite entre autres l’Hôpital général de Grand-Sault et de nombreuses entreprises.

Ce décès s’ajoute à ceux de l’homme d’affaires Héliodore Côté et de l’ancien chef de police et conseiller municipal Jean Réal Michaud, deux figures qui étaient également bien connues à Grand-Sault et qui sont décédées plus tôt cette année.

«Ce sont trois personnes qui se sont distinguées chez nous, tout ça est consternant», a souligné Marcel Deschênes.