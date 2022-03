La GRC distribue 166 contraventions en deux jours dans la région de Moncton

Plus de 166 contraventions ont été émises et neuf véhicules ont été remorqués lors d’une opération de sécurité routière à Dieppe, Moncton et Riverview.

Les 4 et 5 mars, la police a mené une opération d’application de la loi ciblant les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et la distraction au volant. L’opération était dirigée par le Groupe tactique de la sécurité routière (GTSR) de la GRC du Nouveau-Brunswick, avec l’aide du Service régional de Codiac de la GRC.

Au total, neuf véhicules ont été remorqués et 166 contraventions ont été remises pour des infractions à la Loi sur les véhicules à moteurs du Nouveau-Brunswick. Parmi celles-ci, on compte 41 contraventions pour excès de vitesse, 37 contraventions pour utilisation d’un appareil mobile en conduisant, 32 contraventions pour non-port de la ceinture de sécurité et 56 contraventions pour diverses autres infractions.

La police a également arrêté un conducteur ayant les capacités affaiblies, exécuté un mandat d’arrêt et porté des accusations contre sept personnes pour pour avoir conduit alors que leur permis de conduire était suspendu.