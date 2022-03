La Russie annonce un nouveau cessez-le-feu et quelques couloirs humanitaires

La Russie a annoncé un nouveau cessez-le-feu et l’ouverture d’une poignée de couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir l’Ukraine à partir de lundi, bien que les voies d’évacuation menaient principalement vers la Russie et son allié la Biélorussie, suscitant des critiques virulentes de la part de l’Ukraine et d’autres.

Il n’était pas immédiatement clair si des évacuations avaient lieu. Les forces russes ont continué à frapper certaines villes ukrainiennes avec des roquettes même après la nouvelle annonce de corridors; de violents combats se sont poursuivis dans certaines régions, indiquant qu’il n’y aurait pas de cessation plus large des hostilités.

Les efforts visant à mettre en place des passages sûrs pour que les civils quittent les zones assiégées au cours du week-end ont échoué. Mais le ministère russe de la Défense a annoncé lundi une nouvelle poussée, affirmant que les civils seraient autorisés à quitter la capitale Kyiv; la ville portuaire de Marioupol, dans le sud du pays; et les villes de Kharkiv et de Soumy. Les deux parties ont également prévu de se rencontrer à nouveau lundi pour des pourparlers, même si les espoirs étaient faibles que les discussions aboutissent à des percées.

Au cours de la deuxième semaine de guerre, le plan de la Russie visant à envahir rapidement le pays a été contrecarré par une résistance féroce. Ses troupes ont fait des progrès significatifs dans le sud de l’Ukraine et le long de la côte, mais bon nombre de ses efforts sont au point mort, y compris un immense convoi militaire qui est pratiquement immobilisé depuis des jours au nord de Kyiv.

Les combats ont provoqué une flambée des prix de l’énergie dans le monde entier et une chute des stocks, en plus de menacer l’approvisionnement alimentaire et les moyens de subsistance des personnes du monde entier qui dépendent des terres agricoles de la région de la mer Noire.

Le bilan des morts, quant à lui, reste flou. L’ONU a confirmé la mort de quelques centaines de civils, mais a également averti que le nombre était largement sous-estimé. La police de la région de Kharkiv a déclaré lundi que 209 personnes y étaient mortes, dont 133 civils.

L’invasion russe a également poussé 1,7 million de personnes à fuir l’Ukraine, créant ce que le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a appelé « la crise de réfugiés à la croissance la plus rapide en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale ».

Beaucoup d’autres sont piégés dans des villes. La nourriture, l’eau, les médicaments et presque toutes les autres fournitures manquaient désespérément à Marioupol, qu’environ 200 000 personnes tentaient de fuir. La Russie et l’Ukraine ont échangé la responsabilité de l’échec d’un cessez-le-feu ce week-end.

Dans la dernière proposition de cessez-le-feu, la plupart des voies d’évacuation étaient vers la Russie ou son allié la Biélorussie, une décision que la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a qualifiée d' »inacceptable ». La Biélorussie a servi de terrain de lancement pour l’invasion.

« Je ne connais pas beaucoup d’Ukrainiens qui veulent se réfugier en Russie. C’est de l’hypocrisie », a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview à la chaîne d’information française LCI.

« Les acteurs humanitaires doivent pouvoir intervenir, nous devons donc obtenir des cessez-le-feu complets lorsqu’ils interviennent », a dit M. Macron. La question ne sera pas résolue via « des couloirs qui sont menacés tout de suite (par la Russie) », a-t-il ajouté.

Le groupe de travail russe a déclaré que le nouvel engagement pour les couloirs humanitaires avait été annoncé à la demande de M. Macron, qui s’est entretenu avec M. Poutine dimanche. Le bureau de M. Macron a précisé qu’il avait demandé une fin plus large des opérations militaires en Ukraine et des protections pour les civils.

Le gouvernement ukrainien a proposé huit itinéraires qui permettraient aux civils de se rendre dans les régions occidentales de l’Ukraine où il n’y a pas de bombardements russes.

Cependant, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré dans une allocution vidéo sur Telegram que de « féroces batailles » se poursuivaient lundi dans la région de la capitale, notamment autour de Bucha, Hostomel, Vorzel et Irpin _ des zones éloignées des couloirs humanitaires _ et frappaient des civils. Irpin a été privée d’électricité, d’eau et de chauffage pendant trois jours.

Il n’a pas fourni de plus détails, mais a révélé que le chef du conseil municipal d’Hostomel, Yuriy Prilipko, avait été tué alors qu’il distribuait du pain et des médicaments.

Pendant ce temps, les forces russes ont poursuivi leur offensive à Mykolaïv, ouvrant le feu sur cette ville située à quelque 480 kilomètres au sud de Kyiv, selon l’état-major ukrainien. Les premiers répondants ont déclaré qu’ils éteignaient les incendies causés par des attaques à la roquette dans des zones résidentielles.

Les responsables des urgences de la région de Kharkiv ont indiqué que des bombardements nocturnes avaient tué au moins huit personnes et détruit des bâtiments résidentiels, des installations médicales et éducatives, et des bâtiments administratifs.

« La Russie continue les frappes de roquettes, de bombes et d’artillerie sur les villes et les colonies d’Ukraine », a dit l’état-major général, qui a répété les accusations ukrainiennes antérieures selon lesquelles les Russes auraient ciblé les couloirs humanitaires.

La déclaration accuse également les forces russes de prendre des femmes et des enfants en otage et de placer des armes dans les zones résidentielles des villes _ bien qu’elle n’ait pas précisé ni fourni de preuves.

Face à une série de sanctions punitives des pays occidentaux, la Russie est de plus en plus isolée. La valeur du rouble a chuté et les liens commerciaux étendus du pays avec l’Occident ont été pratiquement rompus. Moscou a également réprimé les reportages indépendants sur le conflit et arrêté en masse des manifestants anti-guerre. Dimanche, plus de 5000 personnes dans 69 villes ont été arrêtées, selon le groupe de défense des droits OVD-Info _ le chiffre le plus élevé en une journée depuis le début de l’invasion le mois dernier.

Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé encore plus de sanctions, appelant à un boycott mondial de tous les produits russes, y compris le pétrole.

« Si l’invasion se poursuit et que la Russie n’abandonne pas ses plans contre l’Ukraine, alors nous avons besoin d’un nouveau paquet de sanctions, a lancé M. Zelensky dans une allocution vidéo. Si (la Russie) ne veut pas se conformer aux règles civilisées, alors elle ne devrait pas recevoir de biens et de services de la civilisation. Cela peut être appelé un embargo, ou cela peut être juste de la moralité. »

M. Zelensky a décrit le bombardement de villes ukrainiennes dans le centre, le nord et le sud du pays, décrivant la « terreur » à laquelle sont confrontés les civils dans la banlieue de Kyiv et à Kharkiv et Marioupol, encerclées par les troupes russes.

M. Poutine a prévenu plus tôt que les attaques de Moscou ne pourraient être stoppées « que si Kyiv cesse les hostilités ». Comme il l’a souvent fait, il a blâmé l’Ukraine pour la guerre, déclarant dimanche au président turc Recep Tayyip Erdogan que Kyiv devait arrêter toutes les hostilités et répondre aux « exigences bien connues de la Russie ».

M. Poutine a lancé son invasion avec une série de fausses accusations contre Kyiv, notamment qu’elle est dirigée par des néonazis déterminés à saper la Russie avec le développement d’armes nucléaires.

Les responsables militaires britanniques ont comparé les tactiques de la Russie à celles utilisées par Moscou en Tchétchénie et en Syrie, où les villes encerclées ont été pulvérisées par des frappes aériennes et d’artillerie.

« Cela représentera probablement un effort pour briser le moral des Ukrainiens », a expliqué le ministère britannique de la Défense.

La Russie a fait des progrès significatifs dans le sud de l’Ukraine alors qu’elle cherche à bloquer l’accès à la mer d’Azov. La capture de Marioupol pourrait permettre à Moscou d’établir un corridor terrestre vers la Crimée, que la Russie a annexé à l’Ukraine en 2014 dans une démarche que la plupart des autres pays considéraient comme illégale.

L’Occident a largement soutenu l’Ukraine, offrant de l’aide et des livraisons d’armes et frappant la Russie de vastes sanctions. Mais aucune troupe de l’OTAN n’a été envoyée en Ukraine.

M. Zelensky a critiqué les dirigeants occidentaux pour ne pas avoir répondu avec plus de force à la Russie. Il a de nouveau lancé un appel lundi pour une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine ou pour « des avions de combat et des défenses aériennes qui nous donneront la force dont nous avons besoin ».

« En quoi les habitants pacifiques de Kharkiv ou de Mykolaïv diffèrent-ils des (habitants de) Hambourg ou de Vienne ? », a demandé M. Zelensky.

Jusqu’à présent, l’OTAN a exclu le maintien de l’ordre dans une zone d’exclusion aérienne, craignant qu’une telle action ne conduise

à une guerre beaucoup plus large.

M. Zelensky a également demandé aux États-Unis et aux pays de l’OTAN d’envoyer davantage d’avions de combat en Ukraine.