L’après-classe oubliée dans l’entente sur les services de garde

L’entente fédérale-provinciale sur les services de garde ne réduira pas le coût encouru par les familles pour la garde des enfants après les classes, ce que déplore l’Association francophone des parents du N.-B.

L’entente conclue entre les gouvernements en décembre vise entre autres à réduire le coût des services de garde des enfants d’âge préscolaire à 10$ par jour en moyenne d’ici 2026 et à accroître l’accès aux services de garde.

Les tarifs demeureront toutefois les mêmes pour les services de garde après l’école.

D’après Chantal Varin, directrice générale de l’association, cela représente 110$ par semaine en moyenne pendant l’année scolaire et 150$ la semaine pendant les congés et l’été.

Une jeune famille dont les enfants se préparent à aller à l’école verront donc leurs dépenses augmenter subitement.

«Il y a des parents qui vont sursauter quand ils vont réaliser cela, parce que je ne suis pas certaine que tous les parents (l’ont réalisé).»

Elle déplore que la garde après-classe se retrouve souvent oubliée par les gouvernements dans l’élaboration de politiques publiques.

Mme Varin estime que le gouvernement devrait tenir compte des services de garde après-classe autant que la garde préscolaire.

«Les enfants passent beaucoup moins de temps dans l’après-classe, mais il y a quand même de grands besoins, il y a des enfants pour qui la journée d’école est difficile. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale, il y en a qui vivent de l’intimidation, il y en a qui ont des troubles d’apprentissage. Quand ils arrivent à l’après classe ils ont besoin d’être soutenus, et ce sont des services qui sont réglementés de la même façon que nos garderies 0-5», affirme-t-elle.

Benoît Lanteigne, agent des communications du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, précise que si l’accord fédéral-provincial vise exclusivement les services de garde préscolaire, c’est en raison de paramètres établis par le gouvernement fédéral.

«La petite enfance est sans doute la période la plus importante du développement de l’enfant. Le ministère s’est donc engagé à développer davantage le système actuel d’éducation de la petite enfance et à l’améliorer dans l’intérêt des enfants et des familles qui en ont besoin.»

D’après le gouvernement provincial, 5700 places additionnelles seront créées dans les garderies, et le salaire des éducatrices et éducateurs y augmentera de 25%.

Selon le plan fédéral, les frais des services de garde pour les enfants d’âge préscolaire devrait diminuer de moitié cette année, de façon à atteindre 10$ par jour en moyenne d’ici 2026.

Marie Terrien, porte-parole d’Emploi et développement social Canada, confirme que l’accord tel que conclu vise la réduction de coût pour les services de garde préscolaire.

«Les fonctionnaires fédéraux pourraient discuter des services de garde avant et après l’école avec les provinces et les territoires dans le cadre des comités de mise en œuvre établis par l’entremise des accords bilatéraux pancanadiens sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants», précise-t-elle toutefois par courriel.