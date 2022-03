Les fraudes et escroqueries ont plus que doublé au Nouveau-Brunswick en 2021

Alors que vient de s’entamer le Mois de la prévention de la fraude, un portrait dressé au sujet de ce phénomène par le Centre antifraude du Canada (CAFC) suggère que l’heure est loin d’être aux réjouissances au Nouveau-Brunswick.

Des données du CAFC font état de pertes financières par les Néo-Brunswickois aux mains de fraudeurs qui s’élevaient à 4,2 millions de dollars en 2021, une augmentation de 2,6 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Toujours selon l’agence fédérale, le nombre de victimes recensées à travers la province au cours de l’année dernière se chiffrait à 420 personnes.

Ces données ne représenteraient toutefois que la pointe de l’iceberg, puisqu’à peine 5% des victimes de fraude et d’escroqueries se manifesteraient bon an mal an auprès des autorités.

Selon le Centre antifraude du Canada, ce taux si bas de dénonciations s’explique notamment par l’embarras ou la honte des victimes après avoir été dupé.

Selon le CAFC, les arnaques liées à l’investissement représentent près de la moitié des pertes financières des Néo-Brunswickois ayant été victimes de fraude.

Les combines d’escrocs qui laissent miroiter des occasions de placement à haut rendement et des investissements dans les cryptomonnaies ont rapporté près de deux millions de dollars aux fraudeurs en 2021.

En 2020, ce chiffre se situait à seulement 865 000$.

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) met d’ailleurs régulièrement en garde la population du Nouveau-Brunswick contre les fraudeurs qui utilisent les médias sociaux et les sites de rencontre pour attirer les gens vers des placements de cryptoactifs frauduleux.

Ce type de fraudes semblent avoir remplacé depuis peu les opérations de ventes pyramidales ou les combines à la Ponzi qui étaient en vogue depuis de nombreuses années.

«Dû à l‘internet et aux médias sociaux, combinés avec la popularité croissante de la cryptomonnaie et des investissements autogérés, les fraudeurs ont eu plus d’occasions de cibler leurs victimes au Nouveau-Brunswick», a indiqué Marc Angers, porte-parole de la FCNB.

«Il y a eu également une augmentation des plateformes de négociation frauduleuses au Nouveau-Brunswick. Toutes ces raisons peuvent expliquer l’augmentation importante des cas de fraudes dans la province.»

Le stratagème de rencontres amoureuses continue également à faire de nombreuses victimes, même si le montant déclaré des pertes en 2021 (652 101$) est moindre que celui des fraudes à l’investissement.

Le modus operandi est sensiblement le même, alors que les fraudeurs utilisent le courrier électronique, les sites de médias sociaux et les sites de rencontres pour gagner la confiance d’une personne et lui soutirer de l’argent pour une multitude de raisons.

Le besoin urgent d’argent (265 050$ déclarés perdus) où l’escroc cible souvent les personnes âgées en prétendant être un membre de la famille en difficulté et avoir besoin d’argent immédiatement et les fraudes de service (211 067$ perdus) constituent les autres sources de pertes de revenus liées aux fraudes en 2021.

«Les types de fraudes et les méthodes utilisées évoluent au fil des années, mais le but ultime des escrocs demeure toujours le même, c’est à dire obtenir les informations personnelles et bancaires des gens et soutirer leur argent», a déclaré le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, tout en ajoutant que le Groupe de la criminalité financière de la GRC tente de traquer les fraudeurs qui sévissent dans la province.

«C’est important de contacter son corps policier et le Centre antifraude du Canada lorsqu’on est victime de fraude. Peu de gens le font, ça facilite malheureusement le travail des fraudeurs et complique celui des policiers.»

Certains diront que les peines imposées par les tribunaux aux fraudeurs n’ont rien pour enrayer ce fléau qui a mené l’an dernier à des pertes financières records de 379 millions de dollars au Canada.

Règle générale, les tribunaux punissent moins sévèrement ce type de crime puisqu’il n’implique pas de violence physique, ni l’utilisation d’armes.

Le plus bel exemple reste sans doute celui de Vincent Lacroix, ce dirigeant de l’entreprise Norbourg qui a détourné plus de 100 millions de dollars appartenant à 9200 investisseurs et qui aura au final séjourné moins de trois ans en prison entre 2008 et 2011. – SL