Réseau de santé Vitalité: un membre élu du CA digère mal d’avoir été suspendu

Un membre élu du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité digère mal avoir été suspendu de ses fonctions en raison de son implication au sein du comité santé de la Commission des services régionaux de Kent, une décision qu’il qualifie d’antidémocratique.

Dr Louis-Marie Simard a été élu au conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité en mai dernier.

Moins d’un an plus tard, l’ancien gestionnaire en santé en a été suspendu en raison de sa participation au comité santé de la Commission des services régionaux de Kent (CSRK), un groupe créé l’automne dernier afin de surveiller l’état des soins de santé offerts dans la région.

D’après les explications fournies au Dr Simard, sa collaboration au comité santé de la CSRK le place en apparence de conflit d’intérêts, ce qui contrevient à l’article 3.3 du Code de conduite et morale des membres du conseil d’administration.

«J’ai des problèmes avec ça, peste-t-il. En tant qu’élu, j’ai des obligations vis-à-vis mon monde. La loi dit qu’il y a des représentants régionaux au CA, donc les élus doivent représenter ces électeurs.»

Bien qu’il pourrait tout simplement cesser sa collaboration avec la CSRK, Dr Simard refuse de le faire et en fait une question de principe.

«Je ne suis pas capable de céder à ce genre de chantage, qui va à l’encontre de l’intérêt des citoyens. Je le fais parce que je pense que c’est important que tout ça soit sur la place publique, que les gens savent ce qui se passe», explique-t-il.

La décision est d’autant plus étonnante que le nouveau plan de santé de la ministre Shephard prône une plus grande collaboration des communautés dans l’organisation des soins, ajoute Dr Simard.

«On devrait applaudir le fait qu’un membre du CA s’implique dans la communauté. Ça devrait être vu comme un atout», lance Jean-Marie Nadeau, qui a siégé au conseil d’administration jusqu’en mars 2020.

«Faux-semblant» démocratique

M. Nadeau, qui a claqué la porte du CA de Vitalité dans la foulée du plan avorté de fermeture la nuit pour certaines urgences rurales, estime que la suspension du Dr Simard montre bien que les citoyens ont peu de poids dans la gestion des soins de santé au Nouveau-Brunswick.

«J’avais l’impression d’être une potiche, une plante dans le coin de la pièce, dit-il au sujet de sa participation lors des réunions du conseil. La population n’a pas de pouvoir, c’est de la fumisterie.»

Jacques Verge, secrétaire d’Égalité santé en français, abonde dans le même sens. Il dit mal comprendre comment Dr Simard peut être en apparence de conflit d’intérêt alors que son rôle avec la CSRK est en continuité avec le mandat que lui ont confié les électeurs.

Cette entité n’est pas démocratique, principalement en raison de sa structure, qui compte sept membres élus et huit membres désignés par la ministre de la Santé, ajoute M. Verge.

«Le vrai problème c’est que sept membres du CA sont nommés et il y a la PDG (Dre France Desrosiers) qui est l’employée du gouvernement. On ne veut de personne qui pense autrement que la ministre ou les fonctionnaires. Quand on regarde autour de la table, il y a des gens qui ont plus de conflits d’intérêts apparents, potentiels ou réels que le Dr Simard à cause de son rôle avec le comité de santé. Regardez la PDG. À quel moment va-t-elle se positionner contre une décision du gouvernement?», demande-t-il, ajoutant que l’ensemble du CA devrait être élu et le président désigné par les membres.

Le code de conduite du CA est «aberrant et antidémocratique» et a pour effet de bâillonner les membres, ajoute pour sa part Dr Simard.

«Le réseau Vitalité est un organisme public et son CA devrait, en principe, défendre les intérêts des citoyens, opine-t-il. Il faut qu’ils soient libres de parler, un peu comme les élus d’un conseil municipal. Sur le CA de Vitalité, c’est la pensée unique.»

Joint par le journal, le Réseau de santé Vitalité a affirmé qu’il n’était pas possible de commenter la suspension du Dr Simard «en raison des règles qui régissent la confidentialité entourant le fonctionnement interne» du conseil d’administration.

«Il est important de préciser que le conseil d’administration fonctionne dans un cadre législatif bien précis et que son rôle est de s’assurer de la prestation des services de santé et de leur administration sur le territoire désigné. Il adhère aux normes de conduite les plus strictes en matière de pratiques de gouvernance et agit dans le respect de ses politiques», a déclaré dans un courriel Claire Savoie, vice-présidente du CA.