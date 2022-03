Samuel Vautour: l’affaire est remise au 4 avril

La date de l’enquête préliminaire de Samuel Vautour sera fixée le 4 avril prochain.

Le jeune homme de 26 ans est accusé d’avoir causé l’incendie à l’église de Shemogue. Le 9 décembre dernier, le feu a complètement détruit l’église centenaire située dans la Communauté rurale de Beaubassin-Est.

L’accusé a comparu à la Cour provinciale de Moncton lundi après-midi afin de connaître la date de son enquête préliminaire.

Devant le juge D. Troy Sweet, son avocat Gilles Lemieux a expliqué avoir eu une conversation avec le procureur de la Couronne, Rémi Allard, au cours de la semaine dernière.

«En vérifiant le dossier, on a constaté qu’il manquait des éléments de divulgation. Dans la conversation que j’ai eue avec Me Allard, on est arrivé à la conclusion que ni la Couronne, ni la Défense n’avaient ces preuves», a expliqué l’avocat de Samuel Vautour. Me Lemieux a demandé au juge de remettre la date un mois plus tard pour fixer l’enquête préliminaire.

Le juge a accepté, et a remis le tout au 4 avril à 13h30.