Agression sexuelle sur un mineur: Steven Laurette de nouveau cité à procès

Accusé de contacts sexuels auprès d’un enfant âgé de moins de 16 ans et d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans, Steven Laurette subira un procès en avril 2023.

Après entente avec le représentant de la Couronne, Me Yves Duguay, et l’avocat de la défense, Me Alex Pate, le juge de la Cour du banc de la Reine Ivan Robichaud a fixé au 17 avril 2023 la date du début du procès.

La procédure, qui doit se dérouler devant juge et jury, pourrait s’étendre sur plusieurs jours. Elle sera précédée d’une journée consacrée à la sélection du jury.

Une conférence préparatoire au procès est également prévue à l’horaire en septembre.

La décision du tribunal est tombée moins de deux semaines après la conclusion de l’enquête préliminaire de Steven Laurette durant laquelle une dizaine de témoins ont été entendus.

Un interdit de publication empêche de dévoiler le contenu des témoignages.

Les faits reprochés à l’homme de 43 ans se seraient déroulés à l’automne 2019 dans la région de Petit-Rocher.

Dans un autre dossier qui est actuellement devant les tribunaux, Steven Lurette fait également face à une accusation d’avoir omis de se conformer à une ordonnance rendue par un tribunal.

Celle-ci interdit à l’accusé de se trouver en présence d’une femme âgée de moins de 18 ans, à moins qu’un adulte au fait de l’ordonnance du tribunal en question ne soit présent.

Le résident de Tetagouche Sud doit subir un procès dans ce dossier du 24 au 27 mai.

L’accusé avait plaidé non coupable à cette accusation déposée à son endroit.

Steven Laurette a été arrêté le 13 mai 2021, soit à peine deux jours après la disparition de la jeune Madison Roy-Boudreau. Il n’a toutefois jamais été accusé dans cette affaire.

La police avait toutefois considéré l’individu comme étant une personne d’intérêt dans l’enquête visant la disparition de l’adolescente de Bathurst qui serait aujourd’hui âgée de 15 ans et qui manque à l’appel depuis le 11 mai.

L’accusé demeurera incarcéré en attendant la suite de toutes ces procédures.