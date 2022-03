Éva Pitre: 15 années de bénévolat à la Légion de Rogersville

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Légion royale canadienne de Rogersville fonctionne entièrement par bénévolat depuis 15 ans. Éva Pitre et son mari Gérald sont parmi ceux qui ont pris les choses en main pour conserver leur succursale locale ouverte.

Native de Collette, Éva Pitre a rejoint la Légion royale canadienne de Rogersville en 1978, par l’entremise des Dames auxiliaires. «Dans toutes les organisations où j’allais, je finissais par avoir la job de secrétaire-trésorière», dit avec humour la dame aujourd’hui âgée de 84 ans.

«En 2007, la Légion fermait. Elle ne pouvait plus exister, il n’y avait pas assez d’argent. Ils ne pouvaient pas payer de salaires. Ils ont fermé pour un mois. En janvier 2007, ç’a ouvert de nouveau mais ils ont dit que ça devait être bénévole.»

Elle et son mari Gérald Pitre ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de façon à garder le local de Légion royale numéro 38 ouvert. «Il y avait beaucoup de choses que la Légion payait et ils ne savaient pas trop pourquoi. Nous autres on a fait le ménage là-dedans», raconte-t-elle.

Depuis octobre dernier, Éva Pitre a hérité du poste de présidente de la Légion locale, étant donné que le président de l’organisation est déménagé à Moncton.

La Légion royale canadienne de Rogersville, c’est sa priorité, dit la principale intéressée. «Une chance que j’ai ça, ça m’arrête de me chavirer, dit-elle en riant. Ça me tient occupée et j’aime ça.»

Durant la pandémie, la Légion canadienne de Rogersville était ouverte seulement le jeudi pour tenir la chasse à l’as. C’est d’ailleurs Éva Pitre elle-même qui a organisé cette activité en 2015. Selon elle, il fallait une source de revenus pour payer les dépenses courantes de l’organisation.

«Dans les 50% de profits, nous (la Légion) on garde 25% et 25% va à une organisation locale. Dans notre chasse à l’as, depuis 2015, on a donné aux pompiers, aux soins palliatifs, à l’ARC (une association locale de services communautaires), aux cadets de l’air, aux louveteaux et aux églises».

«Maintenant, la Chasse à l’as sert aux quatre centres de la région de Rogersville: Acadieville, Rogersville, Pleasant Ridge et Collette», explique la bénévole. En fait, 25% des profits de la chasse à l’as sont partagés avec ces centres communautaires. «Durant la pandémie, les centres n’avaient aucun revenu», ajoute-t-elle. La chasse à l’as a permis de remettre 56 500$ aux quatre centres.

Le billet pour participer à la chasse à l’as coûte 5$. «Il y a une piastre qui va au gagnant (billet pigé), 1,25$ va à la Légion, 1,25$ pour les quatre centres et 1,50$ va dans le pot pour la semaine d’après», explique l’organisatrice. D’ailleurs, le gros lot de 42 980$ a été gagné le 3 mars. «Le plus gros qu’on a eu, c’est 92 000$», précise-t-elle. Une équipe de bénévoles veille au bon déroulement de cette activité.

«Entraînée dans la Légion»

La dame octogénaire conserve un certain attachement à la Légion de Rogersville car son beau-père a été impliqué dans les deux guerres mondiales. «Il n’a pas traversé de l’autre côté à cause de l’âge. À la première guerre, il avait 18 ans et à la deuxième guerre il avait une quarantaine d’années. Il a juste été gardien, pour garder des prisonniers. Après ça, quand j’ai marié mon mari, je me suis fait entraîner dans la Légion», dit-elle en riant.

À part son dévouement pour la Légion, Éva Pitre a également exercé son bénévolat au Foyer Assomption de Rogersville afin d’aider certains résidents à se nourrir. Elle a aussi été membre de l’ancien district scolaire 39, trésorière de la Chambre de commerce de Collette et impliquée à l’organisation du pique-nique de la communauté, pour ne nommer que ces œuvres. Elle a également enseigné pendant dix ans. Mère de six enfants, tous maintenant à la retraite, et a longtemps œuvré dans le domaine de la comptabilité.