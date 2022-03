Les entreprises pourront continuer à exiger que leurs clients portent un masque

Malgré la levée des mesures sanitaires prévue au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine, les entreprises de la province pourront, si elles le souhaitent, continuer à exiger que leurs clients portent un masque.

Dès le 14 mars, les mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie de COVID-19, notamment le port du masque, ne seront plus obligatoires.

D’après la Chambre de commerce pour le Grand Moncton (CCGM), les Néo-Brunswickois ne devront toutefois pas s’étonner si certains commerçants choisissent de procéder par étapes.

«Je n’ai pas entendu parler d’entreprises qui exigent encore le passeport vaccinal depuis que la province a cessé de la faire. Je doute que beaucoup d’entre eux le fassent après avoir déjà passé deux ans avec une clientèle restreinte, analyse John Wishart PDG de la CCGM. D’après ce que l’on entend, la grande majorité des entreprises vont laisser tomber les mesures sanitaires, mais certains nous disent vouloir procéder de manière progressive.»

La boutique de soutiens-gorge Elle Mio, sur la rue Main, à Moncton, figure parmi les commerces qui ont décidé d’y aller en douceur.

«Nous avons décidé de garder notre capacité d’accueil réduite à cinq clients. Nous avons un très petit magasin et nous ne pouvons pas vraiment desservir plus de cinq personnes à la fois de toute façon», explique Katelyn Daigle, gérante d’Elle Mio.

Mme Daigle ajoute que les clientes seront encore invitées à se désinfecter les mains lorsqu’elles arrivent dans la boutique. Le port du masque sera encore encouragé, et ce, tant pour la clientèle que pour les employés de la boutique.

«Dans les salles d’essayage, ce sera toutefois très fortement encouragé vu que nous faisons des ajustements personnalisés de soutiens-gorge et que la distanciation est impossible dans les salles d’essayage», précise-t-elle.

Une bonne nouvelle

Bien qu’il soit trop tôt pour affirmer que la pandémie est terminée, Katelyn Daigle dit attendre le 14 mars avec impatience.

«Nous voyons déjà les affaires reprendre, se réjouit-elle. Je crois que l’achalandage risque d’augmenter encore plus quand les mesures sanitaires vont être levées. C’est assurément une bonne nouvelle pour toutes les petites entreprises parce que ces deux dernières années ont été très difficiles.»

Pour l’instant, impossible de savoir si les magasins de grande surface comme Costco et Sobeys demanderont à leurs clients de porter un masque ou pratiquer la distanciation physique. D’après un employé du Costco de Moncton, aucune décision n’a encore été prise.

Du côté des pharmacies Jean Coutu, on dit attendre davantage d’information de la part de la province avant de trancher.

«Nous allons suivre les recommandations de la santé publique, de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et de Travail NB comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie, dit Catherine Latendresse, chef des communications des pharmacies Jean Coutu. La santé et la sécurité des employés et clients demeurent nos priorités.»

Certains commerces préfèrent attendre avant de lever l’obligation du port du masque après le 14 mars. – Acadie Nouvelle: Justin Dupuis

À la discrétion des entrepreneurs

La CCGM dit avoir reçu la confirmation du N.-B. que les entreprises peuvent continuer à exiger une preuve vaccinale ou le port du masque auprès de leurs clients.

«Si des clients ne sont pas contents avec les règlements d’une entreprise donnée, c’est leur droit de dépenser leur argent ailleurs, dans un endroit où ils seront plus à l’aise. C’est pareil pour les entrepreneurs, ils sont en droit de fonctionner de la manière qu’ils jugent la plus sécuritaire», dit M. Wishart.