Quelques trucs pour économiser à la pompe

Les récentes hausses des prix des différents carburants décrétées au cours des derniers mois par la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick font de plus en plus mal au portefeuille des automobilistes néo-brunswickois.

Mardi, le prix maximum pour le litre d’essence ordinaire libre-service se était affiché à 182,7/L, du jamais vu dans l’histoire de la province.

Il y a moins de deux ans, soit en avril 2020, le prix à la pompe se situait pourtant à 73.8/L au Nouveau-Brunswick. L’automobiliste qui faisait un plein de 40 litres à cette époque récente devait ainsi débourser une somme d’environ 30$ pour remplir le réservoir de son véhicule.

Le même achat de carburant coûte aujourd’hui plus de 70$ avec les hausses répétées du prix de l’essence, soit une augmentation de près de 125% du prix à la pompe.

À l’image des consommateurs qui cherchent des moyens pour réduire le total de leur facture d’épicerie en raison des prix plus élevés des aliments, les automobilistes sont aussi de plus en plus nombreux à tenter de dénicher des façons d’économiser le précieux carburant.

L’Acadie Nouvelle s’est tournée vers l’Association canadienne des automobilistes (CAA) et l’EspaceAuto Mouvement des caisses Desjardins afin de dresser une liste pratique de conseils pour économiser l’essence et de rendre les fins de mois moins pénibles.

Surveiller les fluctuations des prix

Règle générale, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick fixe le prix des différents carburants le jeudi, sur le coup de minuit. Certains médias et réseaux sociaux diffusent la veille des informations quant à une éventuelle hausse ou baisse des prix de l’essence, il peut alors s’avérer utile de vérifier ces informations le mercredi et de voir s’il faut faire le plein à la pompe immédiatement ou attendre le lendemain s’il y a baisse prévue.

Évitez les coups inutiles d’accélérateur

Vaut mieux accélérer en douceur, le fait d’accélérer inutilement coûte très cher en essence.

Limiter sa vitesse sur les autoroutes

Tous les automobilistes souhaitent arriver à sa destination le plus rapidement possible… Il est toutefois bon de savoir que rouler à 100 km/h au lieu de 120 km/h permet de consommer 20% moins d’essence en plus de réduire les risques de collision.

Rouler à vitesse constante

Le fait d’accélérer de façon régulière peut également coûter cher en essence et entraîner une augmentation allant jusqu’à 20% de la consommation de carburant. Lorsque les conditions routières sont adéquates, l’utilisation du régulateur de vitesse sur l’autoroute est recommandée.

Mettre le frein sur le climatiseur en ville

Si la chaleur n’est pas trop accablante, profitez du toit ouvrant ou baissez les vitres pour vous rafraîchir lorsque vous circulez en ville. À pleine puissance, votre climatiseur peut engendrer une hausse de 15% à 30% de la consommation de carburant.

Choisir sa station-service

Le prix de l’essence varie d’une région à l’autre, mais également d’une station-service à une autre. Il est fréquent de voir des écarts de prix allant jusqu’à 2 cents/L dans un même secteur. Le fait de continuellement prioriser l’endroit à proximité le moins cher se traduit par des économies notables à long terme.

Cartes de crédit avec remises et programmes de fidélisation

L’utilisation d’une carte de crédit avec remise et de programmes de fidélisation tels que Air Miles, PC Optimum ou Triangle se traduit généralement par des économies de la facture d’essence variant entre 1% et 5%.

Alléger le poids de la voiture

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les supports à ski et à vélo, les outils entreposés dans le coffre et autres items du genre rendent le véhicule plus énergivore. Selon le CAA, chaque surplus de 25 kg s’accompagne d’une augmentation de 1% de la consommation de carburant.

Le plein d’essence ordinaire SVP

L’essence ordinaire se détaille habituellement près de 10 cents de moins le litre par rapport au supercarburant. Selon le CAA, dans la grande majorité des cas, prioriser l’essence suprême s’avère une dépense inutile.