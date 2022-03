Saisie de drogues dans Kent: trois personnes arrêtées

La GRC a arrêté trois personnes et affirme avoir saisi diverses drogues, une arme à feu chargée et non sécurisée, de l’argent et des accessoires associés au trafic de drogues dans une résidence de Sainte-Anne-de-Kent, près de Bouctouche.

Le jeudi 3 mars, vers 0h20, des membres du Groupe provincial de réduction de la criminalité ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Grattan, dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogues.

Au cours de la perquisition, la police affirme avoir saisi des quantités de ce qu’elle croit être de la cocaïne, de la méthamphétamine en cristaux, des pilules de méthamphétamine, des pilules d’oxycodone, des pilules d’hydromorphone et un certain nombre de diverses pilules d’ordonnance.

La police a également saisi une arme à feu chargée et non sécurisée laissée à la vue, une réplique d’arme de poing, de l’argent et des accessoires associés au trafic de drogue, dont plusieurs balances numériques.

Trois personnes ont été arrêtées sur place sans incident. Un homme de 43 ans et une femme de 45 ans, tous deux de Sainte-Anne-de-Kent, ainsi qu’un homme de 46 ans de Saint-Louis-De Kent, ont été libérés par la suite. Ils doivent comparaître en cour provinciale à Miramichi le 13 mai.