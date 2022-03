Bleuetières: le combat des opposants de Tracadie fait des petits à Miscou

Inspiré par la lutte que mènent des citoyens de Tracadie pour empêcher le développement de bleuetières dans l’ancien camp militaire, Jean-Baptiste Bezeau, de Miscou, reprend le flambeau pour tenter de limiter les nouveaux développements agricoles sur l’île afin de préserver les terres forestières.

Préoccupés par les coupes à blanc, la hausse du nombre de bleuetières et les conséquences liées à l’épandage de pesticides, des citoyens de Miscou ont formé, il y a quelques années, le Comité de sauvegarde l’île Miscou.

Le comité demande notamment la mise en application de règlements précis à Miscou, dont la fin des coupes à blanc avec déracinage, ainsi qu’une interdiction de développer de nouveaux champs de bleuets sauvages et de camerises sur les terres publiques. On souhaite aussi que les bleuetières soient situées à au moins 150 pieds des résidences et que 25% de la superficie de l’île soit réservée pour les terres forestières. Environ 46% de Miscou est constitué de tourbières.

«Ça fait près de 8 ans qu’on travaille là-dessus. Je voulais prendre ma retraite (du dossier), mais quand j’ai vu que Tracadie a commencé à se battre pour ça, je me suis dit que je vais essayer d’en faire pour un petit bout», dit Jean-Baptiste Bezeau.

Peu après la formation du comité, une solution a été proposée par Wilfred Roussel, ancien député libéral de Shippagan-Lamèque-Miscou, soit de mettre à jour le plan d’aménagement rural des 10 DSL des îles Lamèque et Miscou pour la première fois depuis 1997.

Une ébauche du nouveau plan a été envoyée au gouvernement provincial pour révision au début de 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie. Elle devait ensuite être renvoyée à la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne avec des suggestions.

Selon Benjamin Kocyla, directeur de la planification et urbaniste à la CSRPA, le projet a été mis en suspens en raison de la réforme municipale et la nouvelle division du territoire.

«Il nous restait les étapes de circulation dans les ministères, la consultation des Premières nations et la consultation publique avant que le ministre puisse l’approuver. Considérant que les nouvelles Déclarations d’Intérêt Public (DIP) devraient sortir cet été, le ministre va arrêter d’approuver les nouveaux plans ruraux ce printemps. Les délais étaient alors trop serrés pour ce plan.»

Cela dit, M. Bezeau demeure préoccupé par le développement de bleuetières et de champs de camerise sur des terres privées.

«Les producteurs ont tous les droits et les gens de Miscou ne peuvent rien faire.»

Au cours des dernières années, l’organisme Conservation de la nature Canada a fait l’acquisition de 600 acres de terres à Miscou dans le but de les préserver. Deux terrains ont été achetés, deux autres ont été donnés et deux acquisitions sont le fruit d’une combinaison d’un don et d’un achat.

L’organisme espère réaliser de nouveaux projets sur l’île, mais à l’heure actuelle, aucune démarche d’achat ou de don n’est en cours de réalisation, dit Denise Roy, représentante du CNC au Nouveau-Brunswick.

«Une chance qu’un organisme comme Conservation de la nature Canada existe, sinon, d’après moi, il ne resterait presque plus de bois. J’ai demandé au gouvernement, combien de terres de bois reste-t-il à Miscou? On n’a pas pu me répondre. On essaie de faire comprendre au gouvernement provincial qu’on vit sur une île. On est une région éloignée et un lieu fragile pour l’environnement.»