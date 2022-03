Des changements à la Loi sur les mines inquiètent des fermiers

Un projet de loi sur l’exploration minière inquiète des fermiers néo-brunswickois qui craignent davantage d’ingérence de la part d’entreprises minières sur leurs terres. Selon le gouvernement provincial, il s’agit plutôt de clarifier les règles en vigueur.

Agriculture NB, un groupe qui représente des associations de fermiers du N.-B., tire la sonnette d’alarme par rapport à un projet de loi qui est passé sous son radar jusqu’à maintenant.

L’organisme, qui comprend l’Union nationale des fermiers et l’Alliance agricole du N.-B., redoute que les modifications du projet de loi 75 permettent à des prospecteurs d’entreprises minières de prélever des échantillons sur des fermes sans la permission de leur propriétaire.

Dans le projet de loi, on précise qu’un prospecteur peut prélever des échantillons de n’importe quel terrain privé à la main ou à l’aide d’outils tels qu’un marteau brise-roche ou une tarière à main (une foreuse).

Pourvu que ces échantillons soient de moins de deux litres ou deux kilogrammes, l’activité ne représente pas de dommages à la terre ou d’entrave à son utilisation.

Le groupe de fermiers déplore qu’il n’a pas été consulté sur la question et craint que les prospecteurs endommagent leurs récoltes.

Dans une déclaration écrite lui ayant été attribuée, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, affirme que le projet de loi vise seulement à clarifier une zone grise de la loi.

«Le but du projet de loi 75 est de clarifier les activités de prospection et, en fait, de mieux définir les limites strictes afin que les propriétaires fonciers et les prospecteurs sachent à quoi s’attendre. Le terme « dommage réel ou entrave à l’utilisation et à la jouissance des terres » n’est actuellement pas défini dans la loi. Le projet de loi 75 vise à définir cette expression.»

Il ajoute que les prospecteurs devront toujours obtenir la permission du propriétaire pour mener des activités d’exploration plus lourdes, avec des machines qui pourraient causer de réels dommages au sens de la loi.

En gros, selon la Loi sur les mines, le Commissaire aux mines du N.-B. est chargé de déterminer si des entreprises minières ont le droit d’exploiter des terres. Il peut aussi demander un dédommagement au propriétaire d’un terrain en cas de «dommages réels» ou d’interférence à l’usage de ce terrain de la part d’un exploitant.

C’est la définition de ces dommages et interférences que le gouvernement cherche à définir avec son projet de loi, selon le ministre.

Peu de contrôle

Selon la déclaration du ministre, le prélèvement d’échantillons sur des terres cultivées n’est pas une pratique courante pour cette industrie, puisque la terre y a été labourée et que les minerais y ont souvent été affectés par des pesticides et engrais.

Ryan Bridges, un fermier du sud de la province, affirme le contraire.

Celui qui gère une ferme de bleuets à Rolling Dam, dans le comté de Charlotte, affirme que des entreprises minières le contactent souvent par la poste pour l’aviser que son terrain est visé par l’un de leurs travaux d’échantillonnage. Il tente alors de conclure des ententes avec ces entreprises pour limiter le temps et la portée de leur visite.

Au moins cinq entreprises l’ont contacté de cette façon au cours des quatre dernières années. Des entreprises minières se sont installées dans sa région pour y extraire de l’or, selon lui.

Ryan Bridges affirme que les prospecteurs ont techniquement déjà le droit d’aller sur les terres de propriétaires privés sans son autorisation, mais qu’elles acceptent généralement de négocier «parce qu’elles ont intérêt à le faire».

«On a un peu de contrôle, mais l’inconvénient, c’est qu’on ne peut pas vraiment leur dire non à cause de la façon dont la Loi sur les mines est écrite. Ils ont le droit d’y accéder même si c’est notre propriété. Seulement les six premiers pouces de terre nous appartiennent, le reste appartient à la Couronne», dit le fermier.

Il affirme qu’il a des questions par rapport au projet de loi. Il ignore de plus quelles libertés les entreprises minières auront s’il est adopté.

«On a déjà des problèmes avec eux (les prospecteurs) avec les lois qui sont en place. Leur donner plus de libertés, selon moi, ce serait beaucoup plus difficile pour les propriétaires fonciers.»

Il croit que le gouvernement devrait consulter les fermiers et aviser la population des impacts potentiels de ces modifications législatives.

«En tant que fermiers et propriétaires fonciers, on ne sait pas ce qu’il y a là-dedans pour nous protéger.»

Tous les types de propriétés privées seraient potentiellement visées par les changements inclus dans le projet de loi, et non pas seulement celles réservées à l’agriculture.