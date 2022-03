Saint-Louis-de-Kent: élan de solidarité pour aider Kristen Stewart

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La bonté et la générosité des gens est à l’oeuvre dans le comté de Kent pendant que Kristen Stewart, 32 ans, est en train de livrer le combat de sa vie.

On dit que l’amour peut déplacer les montagnes. C’est ce qui est en train de se dérouler actuellement au sein de la famille de Kristen Stewart, atteinte du cancer. Concrètement, la parenté prépare et vend des fishcakes afin d’aider une des leurs.

L’ex-maire de Saint-Louis-de-Kent et oncle de Kristen, Arnold Vautour, a toujours aimé cuisiner. Il a même déjà eu son propre restaurant dans le village. Il a pris en main la préparation des galettes de poisson dans sa cuisine.

Mercredi matin, près d’une dizaine de personnes, dont les parents de Kristen, Rhonda et Danny Stewart, s’activaient autour de la table pour préparer les précieuses galettes. L’objectif étant d’en apprêter 800.

Pour la commande de mercredi, Arnold Vautour a eu besoin de 250 lb de patates, 55 lb de morue salée et de 32 oignons. Le groupe s’était réuni la veille pour cuire la morue, éplucher les patates et les oignons. Les volontaires sont repartis chez eux avec leurs lots de patates à bouillir. À leur retour mercredi matin, chez Arnold Vautour, c’est là que le mélange des ingrédients s’est fait avant de donner forme aux galettes de poisson.

Arnold Vautour avait déjà réalisé ce genre de collecte de fonds par le passé. Cette année, il le fait pour sa nièce. «Elle n’a pas d’assurance pour payer ses médicaments. On a décidé de faire une levée de fonds. On a annoncé ça, qu’on faisait des fishcakes, 500 fishcakes. Mercredi passé, en l’espace d’une heure, tous les fishcakes étaient vendus. Avec la demande, on a fait 671 fishcakes», explique-t-il.

Étant donné la demande, ils ont décidé de préparer une deuxième commande de 800 galettes de poisson mercredi. Elles étaient déjà toutes vendues la journée même en l’espace de quelques heures. «Il faut en faire une troisième batch», dit Arnold Vautour. Avis aux intéressés, un troisième lot est en préparation pour la semaine prochaine.

Selon Arnold Vautour, les commandes viennent de partout. «Mon neveu et sa femme sont à Grande-Digue. Elle m’appelle et me dit qu’elle veut 214 fishcakes. Là je suis rendu à 605 (de vendus) pour la semaine prochaine et les commandes rentrent encore. Je peux en vendre 2000 autres facilement», croit le cuisinier.

«Ce qui est intéressant aussi, c’est que le monde a bon coeur. C’est incroyable les dons qu’on a. On a des 500$ et des 1000$ qui rentrent», confie l’ancien maire de Saint-Louis-de-Kent. Des gens donnent au-delà de la valeur des galettes de poisson comme telles. La famille reconnaît la générosité des gens. Environ 15 000$ ont été amassés jusqu’à maintenant, et ça rentre encore. La famille est prête à mettre la main à la pâte aussi longtemps que nécessaire.

À propos de Kristen

Kristen Stewart a commencé à avoir des symptômes il y a cinq ans . «Si tu la voyais, tu ne croirais pas qu’elle a le cancer, affirme Arnold Vautour. Elle est positive au boutte.»

Celle-ci est très reconnaissante. «Kristen a dit: ‘‘Il y a assez de monde qui a donné des dons et que je ne connais pas. J’ai assez peur de rencontrer ce monde-là dans la rue, que j’aimerais remercier mais je ne sais pas s’ils ont fait un don ou pas.’’ Elle a une crainte pour ça parce qu’elle sait qu’elle va en rencontrer à un moment donné», raconte Arnold Vautour.

Tricotés serrés

Le cancer a commencé par un sein, ensuite le foie et maintenant il s’est répandu aux os. Selon sa famille, la jeune femme d’origine acadienne souffre actuellement au niveau du bassin.

«En 2017, Kristen m’a contactée pour me dire qu’elle avait trouvé une bosse sur un sein, confie sa tante, May Stewart. Le 18 octobre 2017, elle a appris de sa nièce que c’était cancéreux. Après avoir reçu son diplôme, Kristen Stewart a choisi de vivre à Toronto.

Ces cinq dernières années ont été remplies de hauts et de bas pour celle qui a subi différents traitements, dont la chimiothérapie.

«On n’a pas vu ce qu’elle vivait là-bas», mentionne May Stewart. Celle-ci sait que sa nièce souffre. Au cours des derniers mois, elle se tenait la tête de douleur.

Selon May Stewart, les médicaments à prendre sont très dispendieux, on parle de milliers de dollars. Ça été tout un défi pour Kristen Stewart de prendre l’avion en partance de Toronto pour revenir ici. La jeune femme est maintenant rendue chez ses parents, à l’Aldouane. En fait, elle a subi un traitement de chimiothérapie lundi.

«Elle avait assez de mal. On a été obligé de l’apporter sur le sofa. Elle ne pouvait pas marcher», indique sa tante. Après le cou, la douleur s’est répandue dans les hanches.

«On voulait faire ça juste une fois», dit May Stewart, à propos de la vente de galettes de poisson. «Kristen est dépassée par la générosité des gens. Elle ne sait pas comment gérer ça, comment remercier tout ce monde-là. Ça la préoccupe beaucoup», explique sa tante.

«Elle est incroyable pour sa force. Elle est un exemple pour quelqu’un qui a un cancer», affirme May Stewart.

«Je veux juste remercier les gens. Il y a de la générosité dans chaque personne, dit May Stewart en pesant ses mots. Les montants étaient extraordinaires. Il y a des familles, on sait qu’ils sont dans la misère, leur petite quantité donnée est très importante», ajoute-t-elle avec émotion.