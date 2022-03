Grand-Sault tente de donner une seconde vie à plusieurs bâtiments

Même si les dossiers se développent à des rythmes différents, la Ville de Grand-Sault a encore bon espoir de développer des projets dans certains de ses édifices n’ayant plus de vocation spécifique.

Le projet qui se réalisera vraisemblablement le plus rapidement est celui de l’ancienne Cour provinciale qui abritera dorénavant les services de police et d’urbanisme de la municipalité.

L’édifice, qui a pignon sur rue sur le boulevard Broadway, offrira une meilleure visibilité aux deux groupes, assure le maire Marcel Deschênes.

La Ville de Grand-Sault avait acheté l’édifice, au printemps 2021, pour la somme de 115 000$. Des rénovations sont d’ailleurs en cours afin de revitaliser le bâtiment.

«On est en train de préparer les bureaux à l’intérieur qui vont servir à notre département d’urbanisme et de police. On en fait un à la fois. On commence par l’urbanisme et on va faire celui du corps policier par la suite», a expliqué le maire Deschênes.

Une cure de rajeunissement sera aussi effectuée à l’extérieur. Selon le maire, le projet devrait «tomber en place» au cours des prochains mois.

Ce ne sont toutefois pas tous les projets qui se développent aussi rondement. Le cas de l’ancien Complexe sportif, acquis par la Municipalité pour la somme de 500 000$ il y a cinq ans, avance sûrement, mais lentement.

«On l’avait acheté pour le terrain à l’époque, mais on voulait lui donner une nouvelle vocation.»

Selon le maire, quelques projets sont à l’étude, comme la possibilité de rénover la salle de quilles qui existe toujours au sein du bâtiment.

Selon M. Deschênes, les allées sont encore en bon état, mais quelques composantes mécaniques des installations sont désuètes et devront être remplacées si la Ville va de l’avant avec ce projet.

L’autre projet concernant l’ancien Complexe sportif est l’aménagement de salles de cinéma. Grand-Sault est d’ailleurs sans cinéma depuis la fermeture du Grand cinéma 3 l’été dernier.

La Ville de Grand-Sault a toutefois conservé l’équipement du cinéma, en passant des sièges aux projecteurs.

«Il y a possibilité que dans le grand gymnase de cet ancien complexe-là, on pourrait abriter un nouveau cinéma. Il y a des consultants qui sont en train de regarder tout ça. Lorsque l’on aura un rapport avec des prix, on verra ce que l’on fait.»

Selon Marcel Deschênes, des demandes ont d’ailleurs été faites au gouvernement provincial afin d’évaluer la possibilité d’obtenir des fonds, dans le cadre d’un projet fédéral. Ce dernier souhaite que, d’ici deux mois, la Municipalité ait une meilleure idée du projet qui sera réalisé.

«Les consultants vont nous préparer un document qui aura une évaluation des réparations. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais il a été vacant avant qu’on l’achète. On n’en a pas besoin pour vivre, mais c’est pour ajouter à la qualité de vie des citoyens et citoyennes.»

«La structure est bonne, mais c’est sûr qu’il faudra améliorer l’esthétique. Ça va demander de la planification.»

Un autre bâtiment d’envergure qui est actuellement sous la loupe de la Ville de Grand-Sault est la Marina. Le conseil municipal s’était d’ailleurs attiré les foudres d’un groupe de citoyens, il y a quelques mois, lorsqu’il avait décidé de le vendre à un entrepreneur privé.

Pour l’instant, la vente a été mise sur la glace pour encore quelques mois, le temps de lui trouver une vocation spécifique.

«Comme il n’y a plus de locataires, on va y faire des réparations majeures. On est en train d’obtenir des prix pour cette cure de rajeunissement.»

«Le conseil en discute régulièrement, alors on devrait en arriver à un consensus sous peu. Il n’y a rien de concret à date.»

Notons qu’un groupe avait été mis en place afin de présenter un plan afin de maximiser le potentiel de l’endroit.

«On nous a présenté un beau plan qui fait beaucoup de sens, mais il reste encore des choses à régler. Il faut comprendre que nous sommes sur les berges du fleuve Saint-Jean et ça appartient, en partie, à Énergie NB, en raison du barrage. On est limités avec ce que l’on peut faire, donc on a des consultants qui regardent ça aussi et qui nous feront des propositions.»