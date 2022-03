Hausse du prix du pétrole: les municipalités se préparent à faire des choix difficiles

Le prix du pétrole n’étant pas près de diminuer, les municipalités de la province se préparent à faire des choix difficiles. Comme cela a été le cas en 2020 et en 2021, des projets pourraient être reportés ou annulés afin de faire face à la flambée des coûts de la vie.

Au cours des prochaines semaines, de nombreuses municipalités lanceront les appels d’offres pour la réalisation de différents projets ce printemps et cet été, que ce soit l’asphaltage de routes, la réparation d’un réseau d’égout ou l’aménagement d’un parc.

Par contre, la hausse du prix de l’essence pose d’énormes défis aux communautés. Cette semaine, le prix maximum de l’essence ordinaire s’élève à 182,7$ le litre, environ 0,54$ de plus par rapport à la même période en 2021. Cette semaine, le prix du diesel a aussi atteint des sommets de 2$ le litre, soit 0,71$ de plus par rapport à mars 2021.

«Tous les projets qu’on a envisagés cet été, on va se faire frapper en plein visage, parce que les coûts augmentent, donc le coût de la vie augmente, le coût du matériel augmente. Tout est relié à l’essence et au transport. Le coût du diesel a presque doublé. Il faut s’attendre que les projets des municipalités soient grandement affectés par la hausse du coût de l’essence», dit Yvon Godin, maire de Bertrand et président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Au cours des dernières années, le conseil de Tracadie a tenu plusieurs discussions reliées aux dépenses et à la saine gestion financière. À cause de l’augmentation du coût de la vie, ces pourparlers risquent de se poursuivre pendant encore longtemps.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, s’attend à ce que le conseil soit amené à réviser certains éléments du budget pour faire face aux hausses.

«On a des projets de construction cet été. On peut s’attendre qu’il va y avoir une augmentation quand on va lancer les appels d’offres. Évidemment, la plupart du matériel est livré par transport, si le coût du transport augmente, celui des produits et services aussi.»

Selon Denis Losier, la municipalité est en fin de contrat avec certains entrepreneurs.

«Est-ce que ça veut dire qu’il va y avoir des augmentations lorsqu’on ira en appel d’offres? Les coûts ne s’alignent pas pour diminuer non plus.»

Déneigement

À court terme, la montée des prix frappe particulièrement les services de déneigement, alors que d’importantes bordées de neige sont tombées dans plusieurs régions de la province le week-end dernier.

Selon Yvon Godin, la situation varie d’une municipalité à une autre. Certaines, comme Bertrand, font affaire avec des entreprises privées. Le contrat a donc été négocié à l’automne dernier.

«Notre budget a été fait en fonction du contrat. Donc, on n’a pas de surprise immédiate, mais ça pourrait arriver, dans certains cas, que l’entrepreneur fasse appel à la générosité de la municipalité pour de l’aide. C’est sûr que c’est difficile pour eux actuellement. Si ça arrive, on est prêt à s’asseoir, mais le budget est serré. Si la demande est exorbitante, on ne pourra probablement pas y répondre, mais pas parce qu’on ne veut pas.»

D’autres, comme Shediac, Dieppe et Moncton ont leur propre équipement.

«Ça frappe dur et de façon immédiate. Ils ont des provisions, mais c’est calculé en fonction de la quantité de la neige, mais là, il faut tenir compte du coût du diesel. Quand on dit que ça coûte 1500$ pour remplir un camion avec du diesel, ça commence à être très cher», dit Yvon Godin.

En ce qui concerne la Ville de Dieppe, il est trop tôt pour évaluer les effets à long terme, explique Julie Albert, relationniste de la cité acadienne. La municipalité compte un budget annuel de 340 000$ pour l’essence.

«Si le prix moyen de l’année 2022 s’avère être de 1,80$ et que par le fait même représente environ 30% de plus que la moyenne de 2021, ceci pourrait entraîner une dépense annuelle supplémentaire d’environ 100 000$ pour la municipalité.»