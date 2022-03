La levée des mesures sanitaires le 14 mars laisse présager de plus beaux jours pour l’industrie touristique du sud-est du Nouveau-Brunswick pendant la prochaine saison estivale.

L’industrie touristique a été durement éprouvée pendant la pandémie. Grâce à l’abandon des mesures sanitaires la semaine prochaine, ce secteur s’attend toutefois à connaître de jours meilleurs cet été.

Sébastien Després, propriétaire du bistro Le Moque-Tortue et du gîte touristique Le Griffon à Shédiac, est de ceux qui attendent l’arrivée des vacanciers avec impatience.

Son bistro, installé en plein cœur de Shédiac depuis 2018, a connu des défis importants au cours des deux dernières années.

«Ç’a été difficile pour nous, on était encore en train de financer la business quand la COVID-19 a frappé, on ne pouvait pas démontrer de pertes et on n’était donc pas admissibles pour la vaste majorité des programmes d’aide. Ça fait deux ans qu’on s’endette, mais là on commence à voir qu’on va avoir une business. Maintenant que les mesures commencent à être allégées, je recommence à avoir mes chiffres habituels au restaurant», constate-t-il.

Bien que les réservations en prévision de l’été ne soient pas aussi importantes qu’à l’habitude dans son gîte, l’entrepreneur anticipe une très bonne saison touristique dans la région de Shédiac.

«On a moins de réservations pour cet été qu’à l’habitude, mais ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas une grosse saison. Je m’attends à ce que 2022 soit la plus grosse saison touristique de l’histoire de Shédiac, prédit-il. Les gens vont voyager, mais beaucoup moins à l’international et aux États-Unis, donc je m’attends à ce que plus de gens du Québec et de l’Ontario viennent au Nouveau-Brunswick.»

Une bonne saison prévue à Cap-Pelé

La Plage Aboiteau, à Cap-Pelé, prévoit elle aussi un achalandage plus important cet été, semblable à celui de 2019, une année très occupée grâce au Congrès mondial acadien qui se déroulait dans la région.

«On a beaucoup de visiteurs du Québec et de l’Ontario qui n’ont pas été capables de nous visiter depuis quelques années, donc on espère les revoir cet été, dit Justin LeBlanc, directeur des événements et des communications au village de Cap-Pelé. On a remarqué que pendant la pandémie, beaucoup de gens de partout au Nouveau-Brunswick sont venus découvrir la Plage Aboiteau, même des gens du Grand Moncton, et on croit que plusieurs vont revenir.»

En 2019, la Plage Aboiteau a reçu 53 000 visiteurs. L’été dernier, ils n’étaient que 42 000, de bons résultats étant donné que moins de touristes de l’extérieur ont séjourné dans la province.

Bien qu’il est encore trop tôt pour dire que le nombre de visites dépassera cette année celui d’avant la pandémie, Julie Ouellette, porte-parole du parc national Fundy, tout laisse croire que les visiteurs seront aussi au rendez-vous dans la région d’Alma.

«Le nombre de réservations que le parc national a reçues est comparable à celui du jour du lancement du Système de réservation de l’an dernier et a considérablement augmenté depuis celui de la saison 2019 (pré-pandémie)», a écrit Mme Ouellette dans un courriel.

Explore NB mis au rancart

Le ministère du Tourisme confirme que le programme Explore NB, mis sur pied afin d’inciter les Néo-Brunswickois à visiter la province pendant la pandémie en leur offrant un remboursement pour une partie de leur voyage, ne sera pas reconduit. «Le programme d’incitation au voyage Explore NB a fourni un excellent soutien à l’industrie du tourisme et a été considéré comme un succès par le gouvernement, a expliqué dans un courriel une porte-parole du ministère du Tourisme. Cependant, depuis que le programme a été lancé il y a deux ans, les gens sont prêts à se déplacer à nouveau. Cet été, nous ferons passer le mot de plusieurs façons pour dire que tout le monde est invité au Nouveau-Brunswick.»

Un budget de 7,5 millions $ avait été prévu pour Explore NB. Selon le ministère du Tourisme, plus de 5 millions $ ont été distribués dans le cadre de ce programme qui a pris fin le 30 novembre 2021. Le montant sera mis à jour lorsque toutes les demandes auront été examinées.

D’après le site d’Explore NB, il y avait 3277 demandes de remboursement à traiter en date de lundi.