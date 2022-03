Le ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme municipale ne changera pas d’avis. Tout indique qu’il ne tiendra pas compte du résultat du plébiscite de dimanche. À moins d’une énorme surprise, le DSL de Chiasson-Savoy restera avec l’entité 15 du Grand Lamèque.

À seulement quelques jours du vote, le DSL de Chiasson-Savoy se trouve au centre d’une rude partie de souque à la corde entre les entités municipales 16 du Grand Shippagan et 15 du Grand Lamèque.

L’intention du ministre Daniel Allain de placer ce DSL de moins de 500 habitants dans le groupe géopolitique du Grand Lamèque dérange les citoyens du Grand Shippagan. Pour eux, la question de communauté d’intérêts dans cette réforme municipale n’est pas respectée.

Ils devront probablement se faire à l’idée, car selon les propos du ministère, un appui favorable des citoyens du DSL à une adhésion à l’entité 16 du Grand Shippagan, dimanche, ne changera pas les plans.

«Les changements sont maintenant terminés. Nous avons suivi la recommandation du comité consultatif du DSL (de Chiasson-Savoy) et nous allons poursuivre la transition. Le temps est passé pour procéder à de tels ajustements», ont laissé savoir Anne Mooers et Alysha Elliott, du département des communications au ministère.

Les élus du conseil municipal de Shippagan ont été confrontés à la frustration de plusieurs personnes, lundi soir. Elles ont posé de nombreuses questions sur la décision impopulaire du ministre Allain.

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, a souligné l’incongruité de la position de Chiasson-Savoy, tiraillé entre deux entités municipales. L’entité 16 risque de perdre une communauté d’intérêts importante sans avoir son mot à dire, craint-il.

Le maire affirme très bien comprendre la frustration des citoyens, laquelle frustration est partagée autant par le conseil municipal que par plusieurs citoyens du DSL concerné.

«On s’explique très mal la décision du ministre Allain, mais toutes les mesures que nous avons pu prendre en tant qu’entité 16 ont été prises. Nous avons fait nos devoirs. Nous avons parlé au ministre, mais la décision n’a pas changé. Là, on remet cette décision dans les mains des citoyens, en souhaitant que le résultat trouve écho au sein du ministère», s’est commis M. Doumbia.

Le maire de Lamèque, Jules Haché, demeure prudent dans ses commentaires. Il ne veut surtout pas entamer une chicane avec ses voisins municipaux.

«Nous n’avons aucun pouvoir. Ça ne nous appartient pas. Le ministre a tranché le litige. Le comité de Chiasson-Savoy est content de rejoindre notre entité et nous sommes heureux de les accueillir. Que certains soient déçus, c’est légitime. Mais nous ne sommes pas là pour soulever de la controverse, un débat public ou encore une chicane», a brièvement commenté M. Haché.

En février, le comité consultatif de Chiasson-Savoy a choisi de rejoindre l’entité 15 et ainsi préserver l’intégrité de l’île Lamèque, avait alors mentionné le président Steven Cormier. Le comité avait indiqué que le DSL se sentait délaissé par l’entité 16 du Grand Shippagan. Des citoyens ont ensuite dénoncé le manque de consultation dans le procédé.

Si les quelque 350 votants du DSL choisissent majoritairement de demeurer dans l’entité 15 de l’île Lamèque, le maire de Shippagan promet de ne pas utiliser d’autres moyens plus costauds, comme l’option juridique, afin de renverser le verdict.

«Nous allons respecter la décision des citoyens, car ce sera une décision démocratique. On ne sera pas nécessairement d’accord s’ils choisissent d’aller vers Lamèque, mais on va la respecter. On ne poussera pas plus loin ce dossier», promet-il, en rappelant aux gens de Chiasson-Savoy que Shippagan a toujours eu à cœur cette communauté.

Réunion de dimanche

Le comité de citoyens de Chiasson-Savoy poursuit son combat, malgré la fin de non-recevoir du ministre Daniel Allain. Il maintient en place la réunion de dimanche après-midi (14h au Centre des congrès de Shippagan) et le vote sur un retour espéré au sein de l’entité 16 du Grand Shippagan.

Gastien Godin est allé porter à la poste 300 copies d’un dépliant d’information, mercredi matin. Quatre pages sur les tenants et aboutissants qui influencent, selon le comité, les décisions de la communauté et bien-fondé de demeurer dans l’entité 16.

Il ne peut imaginer que le gouvernement ne tienne pas compte d’un résultat favorable au retour à l’entité 16, dimanche.

«Ce n’est pas seulement un vote que nous tiendrons dimanche. Si le ministre préfère une pétition, nous allons le faire. Nous allons respecter le résultat si nos citoyens choisissent l’entité 16 du Grand Lamèque, mais on doit aussi respecter son choix s’il est favorable à l’entité.»

M. Godin se dit peiné de la résistance du ministère et comprend que cette intervention citoyenne peut déranger.

«Changer un DSL dans toute la province est certainement possible lorsque le ministère reconnaîtra la gravité de l’erreur chez nous. Nous avons confiance qu’un résultat positif va prouver que la prémisse de la demande du comité consultatif du DSL, qui se dit légitime, est totalement fausse», poursuit-il, en précisant que son groupe va inviter un observateur du ministère à l’assemblée et au vote de dimanche.

La mobilisation se poursuit dans la communauté. Un groupe de grands-mamans favorables à la position du comité aurait même été formé récemment.