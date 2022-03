L’industrie touristique applaudit le retrait des restrictions sanitaires

L’industrie touristique de la Péninsule acadienne saute de joie à la simple idée de passer un été presque normal, après deux saisons plongées dans la pandémie. Les hébergements se remplissent, les festivals annoncent à tour de rôle leur programmation en présentiel, les concerts sont de retour, les principales attractions se refont une beauté, les tablées des restaurants sont complètes.

L’optimisme est tel que l’on s’attend à revenir à des retombées économiques égales – c’est-à-dire environ 75 millions $ et des centaines d’emplois – aux années pré-COVID-19.

Le directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, Yannick Mainville, ne pouvait calculer de meilleure coïncidence que la levée des restrictions de la Santé publique, le 14 mars.

L’organisation lancera sous peu sa stratégie de relance 2022-2025. Le projet vise à placer la région en tant que meneur provincial en tourisme hiver comme été. On désire augmenter les emplois et le taux d’occupation, entre autres.

«C’est un moment parfait pour nous, se félicite le directeur qui a le sourire facile ces temps-ci. S’il y a un secteur qui a besoin d’un bon retour, c’est bien le nôtre. Nous avons énormément souffert de la COVID-19. Alors, le retrait des restrictions sanitaires est une bonne nouvelle pour nous. On s’attend à un bel été… en espérant que rien d’autre ne nous tombe sur la tête.»

Son tour du propriétaire laisse supposer que les touristes seront nombreux, qu’ils viennent du Nouveau-Brunswick, des Maritimes ou du Québec.

«Après deux ans de pandémie, les gens ont besoin de bouger, de sortir. On le constate. Les Québécois ont fait beaucoup de réservations. Les Néo-Brunswickois en ont profité pour découvrir leur province aussi. On sent une manne du Québec et d’ailleurs. Leur présence va aider nos commerçants, nos restaurants, nos salles de spectacle, etc.», note-t-il.

«Ce sera notre meilleure saison»

Marco Plourde, copropriétaire du Camping Le Colibri à Caraquet, dit apprécier la réponse touristique.

«Ce sera une de nos belles années, prévoit-il. En fait, depuis que nous avons acheté le camping en 2015, ce sera notre meilleure saison. Les gens ont hâte de revenir, de sortir de la maison, de retrouver leur famille, de voyager. On sent un esprit de liberté.»

Au Village historique acadien de Bertrand, les réservations au Château Albert vont très bien. Mais surtout, les délégations québécoises en autobus seront de retour. Une douzaine ont déjà confirmé leur présence sur le site et l’organisation s’attend à atteindre la vingtaine dans les prochaines semaines.

«Nous sommes tous heureux de voir la levée des restrictions sanitaires, mais on se garde quand même une petite gêne. On va attendre de voir et on ne veut pas trop se faire d’attentes après les saisons difficiles de 2020 et de 2021», exprime la responsable des relations publiques et du marketing Mylène Dugas.

Le VHA est surtout soulagé de revoir des groupes québécois, après deux saisons d’absence.

«C’était une source de stress pour nous, car on ne savait pas si les compagnies d’autocar allaient survivre à la pandémie. Non seulement ont-elles survécu, mais elles sont de retour chez nous. Nous sommes contents de leur réponse jusqu’à maintenant», se réjouit-elle.

Faire davantage avec moins de bras

Cette lancée vers une belle saison estimée et espérée dans l’industrie touristique pourrait être quelque peu freinée par deux éléments importants: le manque de main-d’œuvre et le prix à la hausse du litre d’essence.

Les emplois saisonniers en tourisme sont nombreux, mais les opérateurs peinent à dénicher assez de personnel afin de combler la totalité des postes requis. Ils sont donc forcés de faire autant, sinon davantage, avec moins de bras.

Au Camping Le Colibri de Caraquet, le copropriétaire Marco Plourde dirige normalement une trentaine d’employés. Actuellement, il lui en manque une dizaine et il peine à embaucher.

«C’est dur de trouver quelqu’un. On s’arrache tous les mêmes personnes. On réussit à s’arranger malgré la pénurie de main-d’œuvre, en se tournant vers les plus jeunes», fait-il valoir.

Le Village historique acadien de Bertrand est sans contredit le plus gros employeur touristique de la Péninsule acadienne, sinon du nord de la province, avec ses 155 employés.

Mylène Dugas s’attend à ce que l’équipe des ressources humaines contacte sous peu les employés de la saison précédente. Déjà, le Village peut s’attendre à devoir trouver du monde afin de combler les divers rôles sur le site.

«Ce sera toujours un défi, avoue-t-elle. Comme partout ailleurs. On saura sous peu si nous avons des postes à pourvoir.»

Le directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, Yannick Mainville, estime que le défi sera énorme cet été.

«La question de la main-d’œuvre était déjà énorme avant la pandémie. Je crois qu’elle sera encore plus présente cet été. Ramener cette industrie à pleine capacité d’emploi sera difficile, car on sait que des dizaines de postes seront manquants. Ça demeure un défi collectif, parce que ce problème ne se réglera pas tout seul.»

Flambée du prix de l’essence

Une autre source d’inquiétude est le coût du litre d’essence, actuellement à plus de 180 cents. Un plein de 50 litres, soit la capacité d’un réservoir d’auto ou d’un utilitaire sport, coûte maintenant 90$ à la pompe.

Rien ne dit que cette flambée va s’arrêter. Puisque plusieurs touristes voyagent en camion ou en véhicules motorisés, cela représente des dizaines de milliers de dollars de plus à calculer dans l’achat de carburant. Ces dollars de vacances n’iront donc pas dans des sorties au restaurant, des concerts ou certaines visites de lieux prisés.

«C’est certain que le prix de l’essence va avoir un effet, prévient Marco Plourde. On ne le verra pas immédiatement, mais si ça reste comme ça, ça pourrait changer les plans de plusieurs touristes. Plutôt que de passer deux semaines ici, ils n’en passeront qu’une. Ils vont réduire leurs dépenses, car leur budget de voyage n’aura pas changé.»

De l’avis de Yannick Mainville, le goût de se déplacer après deux années de confinement sera peut-être plus fort que l’augmentation du coût du litre d’essence. C’est du moins ce qu’il souhaite.

«Les gens vont vouloir voyager, c’est clair. Feront-ils ce qu’ils pensaient faire? Là, c’est autre chose. Je ne crois pas que cela va amener plusieurs annulations. Ça demeure au choix du touriste aussi. Le prix de l’essence est aussi un domaine volatile. Si ce prix demeure à la mi-avril, je ne vois pas trop ce problème. Mais s’ il demeure inchangé ou encore plus élevé en juillet…», réfléchit-il.