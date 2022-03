Un cas de grippe aviaire confirmé au Nouveau-Brunswick

Un cas positif de grippe aviaire a été détecté au Nouveau-Brunswick.

Le Service canadien de la faune a confirmé lundi qu’un goéland marin dans le secteur de Riverview a été déclaré positif à la grippe aviaire hautement pathogène (H5N1).

La grippe aviaire est une infection virale qui peut se propager facilement et rapidement chez les oiseaux. Il existe plusieurs types de grippe aviaire. Certaines espèces d’oiseaux sauvages, comme les canards, peuvent être porteuses du virus et infecter d’autres oiseaux sans être elles-mêmes malades. D’autres espèces d’oiseaux sauvages et domestiques sont plus susceptibles de tomber gravement malades et de mourir lorsqu’elles sont infectées par certains types de grippe aviaire.

Bien que les risques de tomber malade en raison de la grippe aviaire soient extrêmement faibles, les personnes qui travaillent à proximité d’oiseaux devraient faire très attention.

En guise de précaution générale, elles devraient s’abstenir de toucher des oiseaux sauvages, qu’ils soient morts ou vivants.

Les personnes qui découvrent un oiseau malade ou mort devraient communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie au 1-833-301-0334.