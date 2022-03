Langues officielles au N.-B.: pas de projet de loi au printemps

Le premier ministre a déclaré qu’il ne proposerait pas de changements à la Loi sur les langues officielles de la province au printemps. Blaine Higgs a assuré prendre le temps d’étudier les recommandations faites lors de la révision de la législation actuelle.

Les députés qui veulent débattre d’un projet de loi à propos des langues officielles quand ils siégeront à nouveau sur les bancs de l’Assemblée législative à partir du 22 mars devront faire preuve de patience. Peut-être devront-ils d’ailleurs en garder pour les discussions en chambre.

M. Higgs a surtout parlé de l’enseignement du français aux anglophones lors de sa réponse aux questions de l’Acadie Nouvelle, jeudi, lors d’un point presse.

«Nous étudions nos capacités en éducation, la façon dont nous allons devenir plus forts et meilleurs en tant que province bilingue et comment nous pouvons le promouvoir plus efficacement à travers le pays et le monde», a expliqué le premier ministre.

Immersion française

Il a mentionné à ce propos sa fille. Elle a, selon lui, étudié dans le système d’immersion française.

«Quand nous avons voyagé à travers la province, dans les communautés francophones, elle a dit: ‘‘Nous ne savions pas ce que le Nouveau-Brunswick et la culture francophone avaient à offrir.’’ Elle n’en savait rien, n’en avait jamais fait l’expérience et ne l’avait jamais apprécié, malgré tout son parcours scolaire», a déploré M. Higgs.

Les deux commissaires à la révision de la Loi sur les langues officielles (LLO), Yvette Finn et John McLaughlin, ont remis des recommandations pour améliorer l’enseignement du français langue seconde dans un rapport publié en janvier.

En décembre 2021, ils ont toutefois aussi fait des suggestions à propos de la LLO en tant que telle. Ils ont notamment suggéré la création d’un ministère des Langues officielles et la constitution d’un comité permanent des langues officielles à l’Assemblée législative.

Le premier ministre a semblé éviter de mentionner ce premier rapport des commissaires, jeudi.

«Je vais passer beaucoup de temps pour que nous ayons une société qui peut facilement passer d’une langue à l’autre, respecter la culture des uns et des autres et construire à partir de ça sans que ce soit une patate chaude comme ça l’a été pendant 50 ans», a-t-il seulement conclu.

Confusion fatigante

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, a exprimé sa fatigue à propos de la mention de l’enseignement du français langue seconde par le premier ministre à une question sur la LLO. Ces deux sujets sont complètement différents selon lui.

M. Doucet pense aussi que M. Higgs devrait se prononcer sur ses intentions législatives, vu le temps écoulé depuis janvier. Qu’il tarde encore à le faire l’impatiente.

«C’est totalement déplorable concernant une Loi essentielle à l’unité de la seule province bilingue au Canada», a déclaré M. Doucet.

Le militant veut exercer une pression sur le gouvernement pour savoir s’il a l’intention de déposer un projet de loi à ce sujet. À son arsenal, des sorties publiques et des rencontres avec des députés et des ministres, de la majorité comme de l’opposition. Il a déjà commencé à les utiliser.

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean, estime aussi qu’il est urgent de commencer le long processus de mise à jour de la LLO en chambre.

«Ça presse, a-t-elle lancé jeudi avant le point presse du premier ministre.

M. Higgs a dit qu’il ne voulait pas réagir avant le 2e rapport [sur la révision de la LLO] en janvier. Nous sommes à la mi-mars, et nous n’avons toujours pas de réaction. C’est quelque chose que nous aimerions voir au printemps.»

Mme MacLean a néanmoins admis que le gouvernement est libre d’ignorer les recommandations des commissaires à la révision de la LLO. Elle a en tout cas observé que M. Higgs évite de faire des promesses à ce sujet.

«Je l’ai rencontré il y a quelques semaines, a raconté la fonctionnaire indépendante. Nous avons parlé de la modification de la LLO et il n’a pas pris d’engagement. On aimerait en voir plus de sa part.»