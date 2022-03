Levée des mesures sanitaires: peu d’impacts dans les hôpitaux francophones

La levée des mesures sanitaires et de l’arrêté obligatoire du gouvernement provincial, lundi, aura peu d’impact sur les hôpitaux du Réseau de santé Vitalité.

Dans un communiqué transmis aux médias jeudi, le Réseau indique qu’il demeure en phase d’alerte rouge jusqu’à avis contraire.

«Pour le moment, les mesures de protection en place pour les patients, les personnes de soutien désignées (PSD) et les travailleurs de la santé restent en vigueur dans nos établissements. Les hospitalisations et le nombre de travailleurs de la santé qui doivent être retirés du travail en raison de la COVID-19 demeurent élevés», peut-on lire.

Jeudi, un total de 176 travailleurs de la santé ayant testé positifs à la COVID-19 étaient en isolement à la maison. Soixante-seize autres ont été retirés du travail en raison d’un contact.

La direction du Réseau précise que la levée des mesures sanitaires «doit se faire de façon graduelle et prudente dans le système de santé» afin «d’assurer la protection des personnes les plus vulnérables et des travailleurs de la santé».

Le Réseau affirme suivre de près l’évolution de la situation et dit travailler avec le ministère de la Santé et le Réseau de santé Horizon à la planification des prochaines étapes en matière de mesures sanitaires.

Les visites générales sont d’ailleurs toujours interdites dans les établissements du Réseau Vitalité. Les patients admissibles peuvent avoir la visite d’une PSD pleinement vaccinée, qui doit fournir une preuve de vaccination.

Le Réseau reconnaît que ces restrictions sont difficiles pour les patients et leur famille. Elles sont en place pour assurer la sécurité des patients, des PSD et des travailleurs de la santé. Le Réseau encourage les gens à utiliser, si possible, des moyens technologiques pour demeurer en contact avec un proche hospitalisé.

L’accès aux points de service des hôpitaux francophones demeure contrôlé. Les patients et les PSD qui entrent dans les établissements doivent répondre à des questions de sécurité sur les symptômes de la COVID-19, se désinfecter les mains, respecter les mesures de distanciation et porter en tout temps le masque médical fourni.

Le dépistage de la COVID-19 se poursuit également et les centres de dépistage du Réseau sont ouverts dans toutes les régions.

Par ailleurs, 36 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées dans les établissements du Réseau, dont 13 à l’Hôpital régional Chaleur. Six personnes sont aux soins intensifs.

Le taux d’occupation des lits du Réseau demeure extrêmement élevé, avec un taux de 99%. La situation est particulièrement problématique dans la zone Beauséjour, alors que 108% des lits du CHU Dumont de Moncton et 140% de ceux de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent sont occupés.

C’est à l’Hôpital régional d’Edmundston où la situation est le mieux contrôlée avec un taux d’occupation de 85%. Dans les huit autres hôpitaux du Réseau, le taux d’occupation varie entre 92% (Campbellton) et 108% (Tracadie, Lamèque, Caraquet).