Policier blessé: un jeune homme fait face à dix accusations

Un homme de 21 ans de Fredericton fait face à des accusations pour de multiples infractions, notamment agression armée contre un policier, en lien avec une incident survenu dans le secteur nord de la capitale, mercredi.

Peu après 22h00, mercredi, des agents de la Force policière de Fredericton se sont rendus à une station essence de la rue Cliffe où un homme dormait dans un véhicule en marche.

Alors que les policiers essayaient de réveiller le conducteur et de l’arrêter pour des infractions non résolues, le suspect aurait tenté de fuir et aurait heurté à plusieurs reprises un véhicule de police ainsi qu’un véhicule de sécurité. Malgré plusieurs ordres d’arrêter le véhicule, le suspect aurait continué à tenter de fuir et aurait heurté un policier.

La police a pu briser une vitre pour éteindre le véhicule et placer l’homme en détention. Un deuxième policier a été légèrement blessé à la main lors de l’arrestation.

Les deux policiers n’ont pas été gravement blessés.

Le véhicule suspect a été fouillé et une quantité de méthamphétamine, des accessoires pour la consommation de drogues et un couteau ont été saisis.

Jeudi, Justin Andrew Price, a été accusé des chefs suivants: conduite d’un moyen de transport avec des facultés affaiblies, conduite d’un moyen de transport pendant une interdiction, conduite dangereuse d’un moyen de transport causant des lésions corporelles, agression armée contre un policier (trois chefs), méfaits de moins de 5000 $ (deux chefs), manquement aux conditions d’une probation et possession de drogues.

Il a été mis en garde à vue et devra comparaître de nouveau devant le tribunal à une date ultérieure.