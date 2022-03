Travail saisonnier: une pénurie de main-d’œuvre qui risque de s’accentuer

Un nouveau rapport du Conseil économique des provinces de l’Atlantique tire la sonnette d’alarme sur les nombreux défis de main-d’œuvre avec lesquels seront confrontées les entreprises qui dépendent de travailleurs saisonniers au cours des prochaines années.

Le rapport s’appuie sur des projections démographiques afin de mieux comprendre l’avenir du secteur du travail saisonnier dans les provinces de l’Atlantique.

Le document souligne que le nombre de travailleurs saisonniers a déjà considérablement chuté dans la région au cours des 40 dernières années.

En 1980, les provinces de l’Atlantique comptaient 112 000 travailleurs saisonniers alors qu’en 2019, ils n’étaient que 80 000. Pendant ce temps, le nombre d’emplois à plein temps à longueur d’année a augmenté de 40%.

Des défis en région

D’après le Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), la pénurie de main-d’œuvre dans les entreprises qui dépendent de travailleurs saisonniers risque de s’accentuer encore plus dans les régions rurales où sont concentrés 63% de ces emplois.

Aujourd’hui, les 15-24 ans occupent la moitié des postes saisonniers en Atlantique. Or, la proportion des 18-24 ans dans les régions rurales pourrait chuter de 15% au cours des vingt prochaines années, ce qui se traduirait par une perte de 5000 travailleurs saisonniers.

De plus, entre 30% et 35% des travailleurs saisonniers des secteurs de la foresterie, de la pêche et des mines ont plus de 55 ans.

«On fait potentiellement face à un déclin important de la démographie dans ces régions et de la main-d’œuvre saisonnière, dit David Chaundy, PDG du CEPA.»

D’après M. Chaundy, la solution passe, en partie, par l’immigration.

«D’après nos projections, il est clair que les communautés rurales vont avoir besoin d’une plus grande proportion des immigrants qui arrivent dans les provinces de l’Atlantique. Le défi pour eux, ce sera de trouver une manière de les attirer et de les retenir sur place», analyse-t-il.

Les constats du CEPA ne sont pas sans conséquence pour le Nouveau-Brunswick. L’analyse de l’organisme souligne notamment qu’à l’échelle nationale, la province est l’une de celle qui dépend le plus du travail saisonnier, derrière l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. C’est d’ailleurs la Péninsule acadienne qui dispose de la force ouvrière la plus saisonnière des provinces atlantiques.

La tâche sera d’autant plus difficile pour les régions rurales sachant qu’il peut être difficile d’y attirer des immigrants si on leur promet de travailler que quelques mois par année. Les travailleurs temporaires étrangers risquent donc de faire partie de la solution, ajoute

M. Chaundy.

À l’échelle nationale, le N.-B. est l’une des provinces qui dépend le plus du travail saisonnier, derrière l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. – Archives

L’importance de la technologie

Pierre-Marcel Desjardins, économiste et directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, croit lui aussi que la solution passe par l’immigration. Il cite en exemple les communautés de Saint-Quentin et de Saint-Isidore qui ont su attirer des immigrants ukrainiens et marocains.

Plusieurs secteurs, notamment les usines de transformation de fruits de mer, devront aussi accélérer l’automatisation de leurs opérations, un peu comme l’ont fait des ostréiculteurs de Néguac et de Grande-Digue, ajoute le professeur.

«Ce sont des exemples où des entreprises ont, grâce à la technologie, réduit leurs besoins en main-d’œuvre, dit-il. Ça va être un incontournable, on n’aura pas le choix d’aller dans cette direction.»

Le CEPA croit qu’en prévision des difficultés annoncées, les gouvernements doivent procéder à une analyse du programme d’assurance emploi.

«La question est de savoir si le système de l’assurance emploi décourage un certain nombre de gens à travailler alors qu’il y a une pénurie dans des emplois à longueur d’année. Il faut en parler, mais nous reconnaissons que ce n’est pas simple. Il faut s’assurer, par exemple, que les transformateurs de fruits de mer auront encore accès à une main d’œuvre.»

Fernand Thibodeau, porte-parole du comité Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, note pour sa part que le travail saisonnier fait tout simplement partie de la réalité des provinces de l’Atlantique.

«L’assurance emploi est une nécessité en Atlantique et vient combler l’absence d’un emploi à plein temps ou d’un salaire décent. Pour attirer des travailleurs, les entreprises saisonnières devront peut-être songer à offrir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.»

Certes, des améliorations pourraient sans doute être apportées au régime d’assurance emploi, dit Pierre-Marcel Desjardins, mais celles-ci ne suffiraient pas.

«On se sert souvent de l’assurance emploi comme un épouvantail ou un bouc émissaire. Fondamentalement, l’automatisation et l’immigration sont les deux avenues qui risquent d’avoir un impact majeur», répète-t-il.

Peu importe l’approche qui sera adoptée, M. Chaundy croit que les gouvernements doivent dès maintenant réfléchir à ces problématiques afin de trouver les solutions aux défis des prochaines décennies.