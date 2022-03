Une Iranienne travaille en coulisses chez le Titan d’Acadie-Bathurst

Les célébrations des derniers jours entourant la Journée internationale des femmes ont permis à la formation de hockey junior du Titan d’Acadie-Bathurst de mettre en valeur le rôle et le travail de plusieurs femmes qui œuvrent au sein de l’organisation.

Sarvin Ergin est l’une de ces femmes qui travaillent en coulisse à la réussite de l’équipe hors des patinoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et au bon fonctionnement des opérations quotidiennes du Titan.

Rien de laissait pourtant présager que cette immigrante occuperait un jour les fonctions d’adjointe à la comptabilité et à l’administration de la formation sportive de Bathurst, dont la moitié du personnel administratif est composé de femmes.

Sarvin Ergin est née en Iran, un pays du Moyen-Orient où la pratique du hockey est aussi répandue que peut l’être la chasse au rhinocéros blanc au Nouveau-Brunswick.

En bas âge, elle quitte la capitale Téhéran pour s’installer un bref moment en Turquie avant de mettre le cap sur le Canada après avoir soufflé 11 bougies.

Des séjours en Ontario et en Colombie-Britannique lui permettent de mettre la main sur un baccalauréat en arts et en sciences à l’Université d’Ottawa et une maîtrise en neurosciences de l’Université de la Colombie-Britannique, deux disciplines académiques également loin du monde merveilleux du hockey.

Sarvin Ergin s’installe finalement dans la région Chaleur au Nouveau-Brunswick où elle rejoint en mai 2021 la famille du Titan.

Ces séjours à différents endroits ont permis à la dame de maîtriser parfaitement la langue persane (le fârsi) et l’anglais et même le turque en partie. Sarvin Ergin tente également d’apprivoiser la langue française depuis quelques années dans des collèges de la Colombie-Britannique et ici au CCNB de Bathurst.

«Les choses vont tellement vite, j’apprécie chaque journée passée à travailler avec le Titan. J’arrive au travail et je quitte le travail avec le sourire au visage. Je crois que c’est important pour être heureux dans la vie», a tout d’abord raconté en entrevue la principale intéressée.

«Mes racines n’ont pas grand-chose à voir avec le hockey, mais j’ai quand même grandi à Vancouver où il y a de nombreux partisans des Canucks et des activités de la Ligue nationale de hockey», a raconté Sarvin Ergin.

Un déménagement à Kamloops, une autre ville située en Colombie-Britannique, lui a par la suite permis de suivre les exploits des Blazers de Kamloops et les activités de la Ligue de hockey junior de l’Ouest.

«Je peux dire que c’est pas mal pour ça que je suis maintenant une grande partisane du Titan depuis mon arrivée ici», de dire la mère de famille.

«À mon avis, le sport a toujours permis de rassembler les communautés, n’importe quelle équipe sportive se retrouve au cœur des communautés», d’ajouter Sarvin Ergin.

Mme Ergin convient que le hockey professionnel et junior est un milieu qui est largement dominé par les hommes depuis des lustres, même si les choses semblent de plus en plus vouloir changer.

La présence d’Elizabeth Mantha comme arbitre lors d’une rencontre de la LHJMQ disputée en février à Boisbriand, une première dans l’histoire de la ligue junior, représente un bel exemple de changements qui s’opèrent dans le milieu sportif.

D’autres barrières du genre avaient plus tôt été franchies au baseball majeur et au football américain en 2020 et 2021 avec la nomination respective de Kim Ng en tant que directrice générale des Marlins de Miami et de la Québécoise Catherine Raîche au poste de vice-présidente des opérations football des Eagles de Philadelphie.

«C’est tout simplement fantastique de voir des choses comme ça. Je ne croyais pas nécessairement pouvoir voir ça de mon vivant!», a indiqué sans détour Sarvin Ergin.

«Ce qu’il y a de plus intéressant dans ces histoires-là, c’est que ces dames ont été choisies par des équipes sportives non pas simplement parce que ce sont des femmes, mais bien en raison de leurs réalisations et des choses qu’elles peuvent accomplir.»