Une première femme accède au rang de sergent au sein de la Police régionale BNPP

La policière Manon Doucet est devenue la semaine dernière la première femme à accéder au rang de sergent dans toute l’histoire de la Police régionale BNPP.

Le corps policier qui dessert les communautés de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte a annoncé sur les réseaux sociaux la nomination de celle qui a amorcé sa carrière de policière dans la région Chaleur en 2006.

Le chef Roger Clavet admet d’emblée que le temps était venu de procéder à une telle nomination, une première depuis la création de la police régionale en 1981.

«C’est un pas important qui vient d’être franchi. Manon Doucet méritait pleinement cette promotion-là, elle a démontré au fil des années du leadership et qu’elle avait les outils pour en arriver au grade de sergent», a déclaré le chef de police.

À la défense des administrations précédentes, le chef Clavet a indiqué qu’à peine six policières ont œuvré au sein de la Police régionale BNPP depuis sa création il y a 40 ans.

«Ce n’est pas par manque d’intérêt des directions précédentes qu’il aura fallu attendre jusqu’en 2022. Les policières en service avant Manon Doucet n’ont pas travaillé assez longtemps pour acquérir de l’expérience et accéder à un échelon supérieur et il s’est en plus déroulé de nombreuses années sans aucune nomination à la Police BNPP», a expliqué Roger Clavet.

Le processus menant à une nomination au sein de ce corps policier n’est pas une chose si simple et ne repose pas uniquement sur les années de service que peut compter le candidat.

«C’est l’un des critères, mais c’est somme toute minime. Il faut surtout tenir compte des évaluations de travail antérieures, du rendement à l’interne en plus d’entrevue et de test écrit», a indiqué le chef de police.

Ravie d’être la première

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Manon Doucet s’est dite ravie d’être la première femme promue au rang de sergent dans l’histoire de la Police régionale BNPP.

«Ça change un peu le quotidien, il y a du travail de supervision à faire et certaines décisions importantes qu’il faut parfois prendre», a raconté la principale intéressée.

La policière ne s’est toutefois pas retrouvée en terrain inconnu au jour 1 de son rôle de nouvelle sergente.

«J’ai eu l’occasion d’occuper ce poste durant quelques mois sur une base intérimaire avant mon entrée en fonction officielle, ça m’a permis de me familiariser un peu avec ces nouvelles tâches», a indiqué Manon Doucet, qui aura entre autres comme tâche à superviser le travail des patrouilleurs qui sont en fonction en même temps qu’elle.

Réaliser son rêve

Employée d’un magasin de revêtements de sol et de meubles de Beresford, c’est au milieu des années 2000 que la carrière de Manon Doucet prend un important virage.

Cette dernière décide ainsi à l’âge de 26 ans de s’inscrire à l’Académie de police de l’Atlantique à l’Île- du-Prince-Édouard afin de réaliser son rêve de devenir policière, et ce, même si elle ne maîtrise pas tout à fait la langue anglaise et qu’elle ne connaît pas du tout les secrets du métier qu’elle entend faire.

«Je me suis dit à cette époque que je valais un peu plus et que c’était le temps de passer à autre chose. Ce fut un beau défi à réaliser, aidé de mon dictionnaire français-anglais j’ai réussi à obtenir de bonnes notes à l’Académie», a raconté une fois diplômée celle qui a joint la Police régionale BNPP.

À l’heure où il n’y a qu’une seule femme à la tête d’un service de police au Nouveau-Brunswick, soit à Grand-Sault, Manon Doucet ne ferme pas la porte à l’idée de diriger un jour le corps policier de la région Chaleur.

«J’aimerais suivre les pas de Suzanne Themens à Grand-Sault. Il y a toujours des rêves à réaliser et des buts à atteindre dans la vie, je ne dis pas non à ça…»