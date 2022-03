Déjà beaucoup de réservations dans les parcs provinciaux du N.-B.

À l’instar des campings privés, les parcs provinciaux vivront une augmentation significative de leur achalandage cet été.

Le système de réservation, mis en ligne le 1er février, compte plusieurs centaines de réservations de plus qu’à la même période l’an dernier.

Dans la semaine du 1er au 8 février 2021, 3474 réservations, d’une ou plusieurs nuits, ont été effectuées. Au cours de la même période en 2022, ce nombre a grimpé à 5705 (soit près de 33 000 nuitées de camping) ce qui représente une augmentation de 64%.

Au Parc provincial de la République, à Edmundston, tout est en place pour que la prochaine saison de camping soit excellente. Le gestionnaire du parc, Éric Morneault, évite de parler d’une saison record, même s’il n’écarte pas cette possibilité.

«Si je me fie au nombre de téléphones que je reçois et à notre logiciel de réservations, je m’attends à une année exceptionnelle.»

«Je crois qu’il y a eu un regain pour les activités en plein air pendant la pandémie. Les parcs comme le nôtre offrent ça (…) On ne parle pas juste de camping. Les gens viennent aussi au parc pour prendre l’air, faire des activités comme le tennis et le volleyball. On a des événements comme des mariages et des partys de bureau aussi. Je ne suis pas inquiet de l’achalandage.»

Comme le parc a profité d’investissements importants l’an dernier (pour rénover des terrains de camping ou des installations récréatives), M. Morneault est plus enthousiaste que jamais d’accueillir des visiteurs.

«Avec la fin des restrictions et les nouveautés que l’on a dans le parc, je pense que ç’a créé un engouement. Si la température est de notre bord, on risque d’avoir un été pas mal pressé.»

La saison au Parc provincial de la République se mettra en branle le 20 mai et prendra fin le 19 septembre. Le gestionnaire du parc s’attend à un pic d’achalandage à la mi-juin, période coïncidant avec la fin de l’année scolaire.

Sugarloaf

Au parc Sugarloaf, le gestionnaire, Greg Dion, s’attend aussi à une hausse de l’achalandage au cours de la période estivale. Comme l’endroit est ouvert à l’année, M. Dion croit que son équipe sera fin prête à accueillir les visiteurs.

Même s’il mentionne que l’achalandage au parc n’a pas été si mauvais au cours des deux dernières années, il admet que la fin des restrictions sanitaires à déjà eu des effets positifs sur le nombre de réservations jusqu’à maintenant.

«On s’attend à des augmentations surtout dans nos terrains de camping. Je n’ai pas les chiffres spécifiques, mais je sais que l’on a eu des réservations encore plus de bonne heure que l’année passée.»

Un peu comme le Parc de la République, Sugarloaf attire beaucoup de touristes en provenance du Québec, que ce soit pour le camping, les pistes de ski l’hiver, et le vélo de montagne l’été.

«Pendant la pandémie, on a eu beaucoup de gens de la province et des environs qui ont redécouvert leur cour arrière, ce qui fait qu’on a eu du monde. Je pense que ça va se poursuivre», a ajouté M. Dion.

De bonnes années malgré tout

Selon la responsable des communications au ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture, Coreen Einos, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, les parcs provinciaux ont continué à être fréquentés.

Selon elle, les visites dans les parcs provinciaux en 2021 ont dépassé d’environ 20 000 le nombre le plus récent enregistré avant la pandémie. Au cours de l’été 2021, il y a donc eu 671 819 visites, comparativement aux 652 077 visites enregistrées en 2019.

Par rapport à la même période en 2020, on a noté une augmentation de 46%.

Selon Éric Morneault, le Parc de la République a connu une décroissance étant donné qu’il était dépendant en grande partie des touristes du Québec et de l’Ontario

«On a des parcs qui ont connu des augmentations, car on invitait les gens à sortir et bouger pendant la pandémie, même si ce n’était que dans notre bulle de l’Atlantique.»

«On ne peut pas dire qu’on n’en a pas eu du tout, car on en a eu pas mal l’été dernier, lors du premier retrait des mesures sanitaires. On a eu un regain, pas comme dans les années 2018-2019, mais ça nous a préparés car on sait que les gens vont recommencer à voyager.»

Comme dans bien d’autres domaines, la hausse du prix de l’essence peut en décourager certains, estime Éric Morneault. Cependant, il ne croit pas que cela affecte une grande proportion des voyageurs et des amateurs de camping.

«Quand tu es enfermé chez vous deux ans et que là, il y a un relâchement, je pense que les gens sont prêts à se promener et à vivre leur vie.»