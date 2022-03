Des panneaux solaires pour énergiser un caveau communautaire à Cocagne

Un nouveau système d’énergie fonctionnant avec des panneaux solaires est en voie d’installation au jardin communautaire de Cocagne. La nouveauté va permettre entre autres de garder les légumes du caveau communautaire au frais.

Le technicien aux infrastructures alimentaires, Marc Picard, croit que la communauté de Cocagne a le potentiel pour devenir autosuffisante un jour. Pour l’instant, il travaille à l’installation de panneaux solaires sur le toit du caveau communautaire de Cocagne. Le caveau, qui garde les légumes du jardin au frais, sera dorénavant alimenté en énergie solaire.

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne ainsi que la communauté ont permis au projet de jardin communautaire d’évoluer avec les années. Parmi les infrastructures reliées au jardin, ils ont entre autres ajouté un grand réservoir d’eau ainsi qu’une pompe. Le tout fonctionne à partir de panneaux solaires.

«Il y a aussi des panneaux solaires sur la remise de jardin si on veut charger nos téléphones ou utiliser un outil quelconque qui a besoin d’énergie», explique celui qui aime être décrit comme «juste une autre étincelle dans un vaisseau humain.» En fait, l’homme d’action n’aime pas voir son nom dans le journal.

En cours de route, le groupe voulait un endroit pour entreposer les récoltes du jardin communautaire. Comme le fait remarquer l’intervenant, les caveaux existent depuis longtemps mais sont d’habitude souterrains. «Nous autres autour d’ici, la nappe phréatique est pas mal haute, dit-il. Donc, c’est moins facile de faire ce genre de caveau.»

Ce dernier a entrepris d’étudier la situation. «Il y a l’Université Guelph qui a fait un genre de caveau au fait de la terre. J’ai pris cet exemple-là. J’ai cherché une manière pour garder l’humidité qu’on veut», explique celui qui est aussi conseiller municipal à la Communauté rurale de Cocagne..

Selon lui, le caveau communautaire est parfaitement disposé pour installer des panneaux solaires. «Ça va direct vers le sud, fait-il remarquer. Quand les gens passent devant l’église, ça attire les yeux.»

Le nouveau système permettra aussi d’améliorer la ventilation. Le surplus d’énergie va être dirigé vers le Centre 50, soit le centre d’âge d’or de Cocagne. L’endroit pourrait servir de refuge en cas de sinistre. Il possède aussi une cuisine certifiée collective. Il apparaît logique pour le résidant de Cocagne d’avoir le caveau alimentaire à proximité.

«Tout de suite avec les deux rangées de panneaux solaires qu’on a là, on a 10,5 kilowatts de pouvoir solaire, ça pourrait alimenter une maison de 1500 à 1700 pieds carrés. Mais on va ajouter une troisième rangée prochainement qui va nous amener à passer 15 kilowatts. Avec ça, tu pourrais alimenter une maison avec beaucoup d’enfants et beaucoup de lavages», informe le technicien aux infrastructures alimentaires.

En plus de servir d’entrepôt pour les légumes, le caveau va être divisé de façon à aménager un grenier. «Il va y avoir une ventilation pour sécher soit des herbes ou des graines», explique l’intervenant local. Bref, le bâtiment sera multifonctionnel.

D’après le technicien, le tout est aménagé en fonction de la souveraineté alimentaire. La vision globale de celui qui se décrit comme une étincelle dans un vaisseau humain, c’est de nourrir tout le monde gratuitement le plus vite possible. Ceci étant dit, pour en venir là, d’autres projets sont à venir bien sûr.