La paie rétroactive de 3500 fonctionnaires syndiqués sera versée en retard

Le gouvernement doit plusieurs années de paie rétroactive à environ 3500 travailleurs qui ont fait la grève cet automne. Il dépassera toutefois le délai habituel de 90 jours pour leur remettre cet argent.

Ayant travaillé plusieurs années sans convention collective et sans augmentation de salaire, ces travailleurs devaient normalement être remboursés rétroactivement par le gouvernement à la suite de la signature des conventions collectives.

C’est déjà chose faite pour plusieurs groupes syndiqués, mais certains d’entre eux devront attendre un mois ou plus au-delà du délai de 90 jours prévu dans la loi, selon Steve Drost, président du SCFP du N.-B.

Les trois groupes visés comprennent des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure (section locale 1190), des travailleurs de réhabilitation, de thérapie et des services sociaux (1418) et des agents correctionnels (1251).

Alors que les sections locales 1418 et 1251 devaient être payées le 14 mars et que 1190 devait l’être le 15 mars, les sections locales ont reçu une demande du ministère des Finances et du Conseil du Trésor pour rallonger l’échéancier.

Selon Steve Drost, la section locale 1418 pourrait devoir attendre jusqu’en juin ou en juillet, et les travailleurs de 1190 pourraient devoir patienter jusqu’en septembre.

Steve Drost affirme que les sections locales touchées par ce délai sont particulièrement frustrées puisque le premier ministre Blaine Higgs avait affirmé, pendant la grève, que ces employés allaient recevoir leur paie rétroactive avant Noël.

«Puis le jour de la signature des contrats de 1418 et 1251, le 14 novembre, ils avaient demandé très clairement au ministère s’ils allaient avoir leur paie rétroactive avant Noël. On leur a dit que non, mais qu’ils allaient certainement l’avoir avant la date limite (du 14 mars)», dit-il.

Selon lui, certains travailleurs ont déjà emprunté de l’argent en pensant qu’ils allaient être payés en temps normal, et plusieurs sont préoccupés par les hausses du coût des loyers et et de l’essence.

«Le gouvernement savait qu’il aurait besoin de payer cela, et c’est de l’argent que nos travailleurs ont déjà gagné, de l’argent qui leur est dû.»

Erika Jutras, porte-parole du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, affirme que le gouvernement a communiqué avec les sections du syndicat visées par ces retards pour demander un délai supplémentaire.

Les 11 conventions collectives signées depuis décembre 2021 ont créé une surcharge de travail pour les agents de la paie, qui doivent effectuer des calculs manuels individuels distincts du salaire rétroactif pour des milliers de travailleurs.

Le ministère a besoin de plus de temps et a alloué plus de ressources pour faire le travail, selon elle.

«Il y a environ 22 000 employés dont le salaire rétroactif a été ou sera payé dans le délai de 90 jours. Et il y a environ 3500 employés actifs qui recevront leur salaire rétroactif en retard.»

Le personnel de soutien en éducation (2745) recevra sa paie avec environ un mois de retard, et ce groupe a accepté le délai, selon elle.

Elle explique que les paiements ont été faits à temps pour plusieurs groupes, mais que d’autres seront versés en retard, y compris 1190, 1251 et 1418.

«Cependant, le travail d’ajustement de leurs taux de rémunération est terminé, et ces groupes reçoivent les taux de rémunération négociés», dit Erika Jutras.