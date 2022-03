Nouveau contrat de travail à l’Acadie Nouvelle

Le syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Acadie Nouvelle (STAN) et la direction de l’entreprise médiatique ont signé cette semaine un nouveau contrat de travail d’une période de deux ans.

La convention collective comprend notamment une augmentation de salaire rétroactive de 3,5% pour 2021 et une hausse de 2,5% en 2022. L’entente inclut également un boni de signature de 3% versé aux syndiqués. Les parties se sont également entendues de tenir un exercice paritaire d’évaluation des emplois au sein du seul quotidien de la langue française dans l’Est du Canada.

À l’avant sur la photo, Martin Roy, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Acadie Nouvelle et Germain Blanchard, président du Conseil d’administration de l’Acadie Nouvelle. À l’arrière, Hazel Savoie, secrétaire-trésorière du STAN et Francis Sonier, éditeur-directeur général.