Prix de l’essence: difficile de se passer de voiture au Nouveau-Brunswick

Les conducteurs peuvent économiser l’essence grâce à de bonnes pratiques au volant. Peuvent-ils aussi moins utiliser leur voiture? C’est difficile au Nouveau-Brunswick, surtout en région rurale. Des solutions existent, toutefois.

La directrice de l’organisme Imaginons la Péninsule acadienne autrement, Lucille Doiron, habite à Paquetville, un village d’environ 700 habitants.

«J’essaye de marcher et de faire du vélo le plus que je peux, affirme-t-elle au sujet de ses trajets quotidiens. C’est possible, mais avec un minimum d’organisation, comme s’équiper de sacoches. Je suis chanceuse, car j’habite au cœur de Paquetville et les services y sont proches les uns des autres.»

Mme Doiron fait valoir les infrastructures existantes dans la Péninsule acadienne pour les amateurs de transports actifs (sans voiture): la véloroute, par exemple.

«Et il est toujours possible de rouler au bord des routes, s’exclame-t-elle. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent et qui peuvent faire une grosse différence, comme des supports à vélo près des commerces. La dimension culturelle est aussi importante. Quand j’arrive quelque part avec mon casque, on dirait qu’on me voit comme une extraterrestre!»

La militante indique par ailleurs des possibilités de covoiturage: le site internet AmigoExpress et le groupe Facebook Réseau de covoiturage pour les Acadiens, pour les déplacements interurbains.

«Dans la Péninsule acadienne, c’est plutôt informel, précise-t-elle. Les gens s’organisent avec leurs amis, leur famille et leurs collègues. Mais en bout de ligne, ils habitent où ils habitent et n’adorent pas l’idée de la densification, surtout parce qu’on vante l’idée d’une Péninsule acadienne campagnarde.»

Étalement urbain

Mme Doiron pense que cet étalement des villes et villages est le principal défi pour les habitants de la Péninsule acadienne qui veulent se passer de voiture.

«Les gens préfèrent s’éloigner des centres, même si ceux-ci ne sont pas très gros, regrette-t-elle. Ils devraient réaliser l’importance de s’en rapprocher. Ils peuvent en prendre conscience à cause du prix de l’essence, maintenant.»

Le professeur à la maîtrise en études de l’environnement de l’Université de Moncton, Jean Philippe Sapinski, critique aussi l’aménagement territorial du Nouveau-Brunswick, soit l’étalement urbain et la grande distance entre les services et les habitants des zones rurales.

«Les gens ont raison d’être inquiets de la montée des prix de l’essence, opine-t-il. Ils vivent dans un système bâti pour les voitures, où ils sont forcés d’être dépendants des énergies fossiles.»

Le sociologue pense que des investissements publics sont nécessaires pour développer des transports en commun.

«Mais le gouvernement n’a pas l’argent, car il coupe les impôts des entreprises et des riches, déplore-t-il. Il y a aussi de l’évasion fiscale.»

Rigueur budgétaire

Le député de Kent Nord, Kevin Arseneau, partage une opinion similaire.

«Pendant que les citoyens sont de plus en plus pressurés par les coûts qui augmentent, les entreprises pétrolières font des milliards de dollars de profits en spéculant et en continuant d’utiliser les paradis fiscaux, avance l’élu écologiste. Nos gouvernements n’ont donc ni la capacité, ni la volonté d’investir dans les transports en commun.»

Le représentant d’une région rurale estime que ses citoyens ne disposent pas de solutions viables s’ils souhaitent se déplacer sans voiture.

«Je me vois très mal dire à une mère qui essaye de joindre les deux bouts de faire du vélo, lâche-t-il. Je ne pense pas que ce soient les citoyens et les citoyennes qui font exploser la planète. Il y a une partie de la population beaucoup plus responsable que l’autre et qui continue d’empocher des profits faramineux.»

M. Arseneau plaide pour des solutions collectives plutôt qu’individuelles. Il souhaite notamment que les recettes provenant des taxes sur l’essence soient réinvesties dans la lutte contre les changements climatiques (elles reviennent aux gouvernements locaux pour l’instant).

«Cela dit, il y a encore des barrières qui existent au niveau des règlements et des assurances devant certaines solutions, comme les coopératives de partage d’automobiles électriques, affirme le député. L’automobile personnelle est avantagée.»

L’écologiste souhaite aussi davantage de pistes cyclables et des espaces de travail collaboratif en milieu rural pour faciliter le télétravail.

«Mon Dieu que j’aimerais vivre sans voiture et me rendre à la capitale en transports en commun, mais c’est pratiquement impossible», s’exclame-t-il en attendant.

Les transports en commun redémarrent

Après avoir dû réduire son offre pendant la pandémie, Maritime Bus a progressivement fait passer ses jours de fonctionnement hebdomadaires de trois à six.

Le propriétaire de l’entreprise de transport interurbain, Mike Cassidy, pense que ce chiffre est suffisant pour l’instant, vu la demande. Il était de sept avant l’arrivée de la COVID-19.

M. Cassidy se montre toutefois content de la santé de Maritime Bus, que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dû aider à hauteur de 720 000$ au début de l’année 2021.

«Je vois les résultats de la levée des restrictions sanitaires, se réjouit-il. Les prix de l’essence amènent aussi des passagers supplémentaires.»

L’entrepreneur est aussi optimiste à propos de l’importance qu’accordent les élus aux transports en commun. Il espère du soutien public aux entreprises comme la sienne, lorsqu’elles investissent dans de l’équipement.

Par ailleurs, VIA Rail Canada a rétabli deux trajets aller-retour par semaine sur la liaison de l’Océan, qui relie Montréal et Halifax en passant par Moncton, Miramichi, Bathurst et Campbellton. Ils étaient trois avant la pandémie.

«Nous restons résolus à ramener VIA Rail au niveau où elle était avant la pandémie, et au-delà», a affirmé en novembre Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction.