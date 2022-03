Ukraine: un homme d’Edmundston organise sa propre collecte de dons

Scandalisé par toutes les atrocités découlant de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, Albert Roy n’est pas demeuré les bras croisés. Au contraire, il a organisé une collecte de dons en vue de venir en aide aux gens, mais surtout aux enfants du pays.

«On est parfois “sursaturés” par ce qui se passe à la télé et sur les réseaux sociaux. Veux, veux pas, on regarde les nouvelles et elles nous envoient des images pas croyables et ça m’a carrément démoli.»

«Si je peux aider quelques-uns de tous ces petits enfants qui ont dû quitter leur pays, tant mieux.»

Bien conscient qu’il ne peut pas aller combattre en Ukraine, M. Roy a décidé de tout de même poser un geste afin de se montrer solidaire aux Ukrainiens.

«Si je peux amasser quelques centaines ou quelques milliers de dollars et que l’on envoie directement ça là-bas, j’aurai fait mon petit effort de guerre.»

«J’ai un ami qui est dans les environs, dans la région de Vilnius alors je vais lui transférer les fonds pour qu’il s’occupe de les envoyer aux bons endroits.»

Même s’il n’a pas encore fait le décompte des dons amassés, Albert Roy se réjouit de l’appui des gens.

«Les gens ont été d’une générosité extraordinaire et je leur dis merci.»